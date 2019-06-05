Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги нацийРоссийская газета 16:58

Португалия — Швейцария
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, сегодня
Стадион «Драган»
Криштиану Роналду
25′
57′
Рикардо Родригес
Пепе
Жозе Фонте
63′
66′
Гранит Джака
68′
Фабиан Шер
Жоау Феликс
Гонсалу Гедеш
70′
71′
Денис Закария
Эдмилсон Фернандеш
83′
Стивен Цубер
Ренато Штеффен
85′
Джердан Шакири
Криштиану Роналду
88′
89′
Ремо Фройлер
Йосип Дрмич
Криштиану Роналду
90′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
90′+1′
Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций. В целом, хозяева выглядели ничем не лучше соперника. В какой-то момент швейцарцы даже перехватили инициативу и могли решить исход встречи в свою пользу.
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