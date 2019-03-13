Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧГазета.Ru вчера в 18:10

Туринский "Ювентус" разгромил мадридский "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает ТАСС. Мяч в составе "старой синьоры" забил еще защитник Джорджо Кьеллини на третьей минуте, однако арбитр отменил его из-за фола нападающего Криштиану Роналду на вратаре соперников Яне Облаке.

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