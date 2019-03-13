Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧГазета.Ru вчера в 18:10

Ювентус — Атлетико
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Ювентус»
Криштиану Роналду
27′
Криштиану Роналду
48′
57′
Тома Лемар
Анхель Корреа
Федерико Бернардески
64′
Леонардо Спинаццола
Пауло Дибала
67′
73′
Хуанфран
77′
Сантьяго Арьяс
Витоло
Марио Манджукич
Биоти Мойсе Кин
80′
85′
Хосе Мария Хименес
Криштиану Роналду
86′
90′+1′
Витоло
Туринский "Ювентус" разгромил мадридский "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает ТАСС. Мяч в составе "старой синьоры" забил еще защитник Джорджо Кьеллини на третьей минуте, однако арбитр отменил его из-за фола нападающего Криштиану Роналду на вратаре соперников Яне Облаке.
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