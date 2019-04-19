Футбол

Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон»Матч ТВ 14:36

«Ньюкасл» на своем поле нанес поражение «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Три гола в этой встрече забил Айосе Перес. У гостей в середине второго тайма отличился Марио Лемина.
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«Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон»

Спорт-Экспресс14:30

«Ньюкасл» победил «Саутгемптон» благодаря хет-трику Переса

Sport24.ru14:42

Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон»

Матч ТВ14:36

Хет-трик Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Саутгемптоном»

Советский спорт14:48

Хет-трик А. Переса принёс «Ньюкаслу» победу в матче с «Саутгемптоном»

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«Ньюкасл» – «Саутгемптон»: какой прогноз на матч?

Все про Спорт рувчера в 13:23

«Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч 35 тура АПЛ 20 апреля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:47
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Футбол

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В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
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Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

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Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила министерству культуры проанализировать репертуары театров оперы и балета, учитывая возрастные категории зрителей, сообщается на сайте правительства.
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Политика

Президентские выборы впервые пройдут в Северной Македонии

Нового главу государства выберут граждане Республики Северная Македония (РСМ) 21 апреля.
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Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Политика

В штабе Зеленского отреагировали на иск о его снятии с выборов

Ранее сайт kp.ru писал, что адвокат, наблюдатель за выборами президента Украины Андрей Хилько подал иск в суд Киева об аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
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Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

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РФ арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Обновлено в 19:29
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Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
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«Ювентус» досрочно выиграл чемпионат Италии

Футболисты "Ювентуса" обыграли "Фиорентину" в матче 33-го тура чемпионата Италии и досрочно завоевали титул в сезоне-2018/19.
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В Москве проходит акция «Библионочь»

В Москве стартовала ежегодная акция "Библионочь".
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Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России

Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
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В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
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Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
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Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

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Роман Полански потребовал восстановить его в Американской киноакадемии

Польско-французский режиссер Роман Полански, обвиняемый в в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах, подал иск в суд против Американской киноакадемии и потребовал восстановить свое членство в организации.
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23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
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Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
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Vivo представила смартфон Vivo Y91C с 8-ядерным процессором

Компания Vivo представила в России смартфон Vivo Y91C, оснащенный 8-ядерным процессором и мощным аккумулятором.
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Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
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