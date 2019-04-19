Футбол

Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон»Матч ТВ 14:36

«Ньюкасл» на своем поле нанес поражение «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Три гола в этой встрече забил Айосе Перес. У гостей в середине второго тайма отличился Марио Лемина.
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Хет-трик Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Саутгемптоном»

Советский спорт14:48

«Ньюкасл» победил «Саутгемптон» благодаря хет-трику Переса

Sport24.ru14:42

«Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон»

Спорт-Экспресс14:30

Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон»

Матч ТВ14:36

Хет-трик А. Переса принёс «Ньюкаслу» победу в матче с «Саутгемптоном»

Чемпионат14:23

«Ньюкасл» – «Саутгемптон»: какой прогноз на матч?

Все про Спорт рувчера в 13:23

«Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч 35 тура АПЛ 20 апреля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:47
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Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Политика

Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка

"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 17:44
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Хоккей

Дубль Радулова помог «Далласу» выйти вперед в серии против «Нэшвилла»

«Даллас» повел в серии со счетом 3:2 и имеет шансы выйти в четвертьфинал уже в следующем матче.
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Политика

Суд приступил к рассмотрению иска о снятии Зеленского с выборов

Обновлено в 15:56
Футбол

Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре

Обновлено в 18:09
Общество

Ушла из жизни фотограф Галина Кмит

О смерти известного советского и российского фотографа Галины Васильевны Кмит стало известно сегодня, 20 апреля.
Обновлено в 13:55
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Полиция Британии за неделю задержала более 750 экоактивистов

С 15 апреля задержано свыше 750 экологических активистов, которые проводят акции протеста в Лондоне, сообщил Скотланд-Ярд.
Обновлено в 17:48
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Политика

Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы

Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Обновлено в 15:37
Происшествия

Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен

Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Технологии

Почему донорская кровь может быть опасной

По данным Национального фонда развития здравоохранения, в прошлом году в России заготовили 1,5 млн литров донорской крови.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу

18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:20
Авто

В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили

Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Футбол

Ярослав Ракицкий: «Сына назвал Артемом. Дзюба, конечно, молодец, забил два гола, но это совпадение»

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России (3:2).
Обновлено в 17:33
Политика

Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе

Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Общество

Кому новое полнолуние принесет любовь и деньги, раскрыли астрологи

Астрологи пояснили, как положение светил отразится на каждом знаке зодиака. Сегодня ночью будет очередное полнолуние.
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Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

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Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine

Компания Apple прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine, который предназначался для персональных компьютеров Mac.Данная модель была доступна по цене 700 долларов.
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