Футбол

Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон»Матч ТВ вчера в 14:36

«Ньюкасл» на своем поле нанес поражение «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Три гола в этой встрече забил Айосе Перес. У гостей в середине второго тайма отличился Марио Лемина.
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Хет-трик Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Саутгемптоном»

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«Ньюкасл» победил «Саутгемптон» благодаря хет-трику Переса

Sport24.ruвчера в 14:42

«Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч 35 тура АПЛ 20 апреля 2019 года

LiveSport.ru19 апреля в 00:47

«Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон»

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Хет-трик А. Переса принёс «Ньюкаслу» победу в матче с «Саутгемптоном»

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«Ньюкасл» – «Саутгемптон»: какой прогноз на матч?

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Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон»

Матч ТВвчера в 14:36
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Хоккей

Овечкин обошел Малкина по голам в истории плей-офф НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел форварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина по голам в истории Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
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Православные празднуют Вербное воскресенье

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Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины

Информационное агентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:21
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При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек

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Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Наука

На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Трамвай сбил пешехода и протащил несколько метров в Новокузнецке

Где следовавший по маршруту трамвай совершил наезд на молодого мужчину-пешехода.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

Александр Бубнов: «Об интриге в чемпионской гонке говорить теперь не приходится»

«Краснодар» в принципе тяготеет к атакующему футболу, а «Зенит» в прошлом туре неплохо порезвился, пусть и со стоящим на вылет «Анжи» (5:0). По составу петербуржцы выглядят сильнее «быков», а к этому матчу Семак уже успел выработать оптимальную модель игры и сочетание игроков под нее.
Обновлено вчера в 18:04
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено вчера в 17:08
Футбол

Семак объяснил стычку со скамейкой «Краснодара»

После победы над «Краснодаром» главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал стычку, которая возникла из-за замен сине-бело-голубых.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов

Обновлено в 01:34
Единоборства

Олейник проиграл Овериму в бою турнира UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 01:27
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Политика

Россия арендует на 49 лет Тартус в Сирии

Обновлено вчера в 12:28
Общество

Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря

Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено вчера в 19:43
Хоккей

Как выглядели звезды российского хоккея в детстве

Обновлено 19 апреля в 17:18
Культура

Церемония вручения премии «Все цвета джаза» пройдёт 25 мая в Москве

Церемония вручения премии «Все цвета джаза» состоится 25 мая в Москве, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 19 апреля в 16:11
Авто

В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили

Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
Обновлено вчера в 09:51
Политика

Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе

Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено вчера в 17:04
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Обновлено в 01:24
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Политика

Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено 19 апреля в 17:24
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 01:56
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Обновлено вчера в 01:01
Общество

Синоптики обещают в Москве летнее тепло на следующей неделе

В начале следующей неделе в Москву придет по-настоящему летнее тепло, сообщил 21 апреля специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 00:48
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Происшествия

Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Протестная акция во Франции собрала 28 тыс. человек

Обновлено вчера в 21:56
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