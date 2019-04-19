Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон»Матч ТВ вчера в 14:36

«Ньюкасл» на своем поле нанес поражение «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Три гола в этой встрече забил Айосе Перес. У гостей в середине второго тайма отличился Марио Лемина.

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