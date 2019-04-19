Футбол
Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон»Матч ТВ вчера в 14:36
«Ньюкасл» на своем поле нанес поражение «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Три гола в этой встрече забил Айосе Перес. У гостей в середине второго тайма отличился Марио Лемина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч 35 тура АПЛ 20 апреля 2019 года
LiveSport.ru19 апреля в 00:47
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Обновлено вчера в 23:40
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Экономика
Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии
Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Протестная акция во Франции собрала 28 тыс. человек
Обновлено вчера в 21:56
Единоборства
Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149
В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено 19 апреля в 23:08
Хоккей
Дубль Радулова помог «Далласу» выйти вперед в серии против «Нэшвилла»
Встреча завершилась со счетом 5:3. Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился дублем: россиянин забросил 3-ю и 4-ю шайбы в текущем плей-офф с разницев в 7 минут.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Груженый цементом грузовик попал в аварию на 104–м километре внешней стороны трассы. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 00:23
Общество
«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным
Обновлено вчера в 13:16
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено вчера в 01:01
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Обновлено вчера в 20:34
Гаджеты
Сотрудники Microsoft усомнились в политике гендерного равенства
Некоторые сотрудники Microsoft раскритиковали политику компании по обеспечению гендерного и этнического разнообразия.
Обновлено вчера в 06:55
Здоровье
Мигрантов обвинили в распространении страшной болезни
Как объяснил специалист Роспотребнадзора, корь – управляемая болезнь.
Обновлено вчера в 22:46
Технологии
Дания проследит за содержанием серы в выхлопе судов с помощью дрона
Дания начала следить за содержанием серы в выхлопных газах судов, проходящих через Большой Бельт, с помощью беспилотного летательного аппарата.
Обновлено вчера в 05:14
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Стрелявшего по подросткам в Москве мужчину задержали
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматики по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено вчера в 03:25
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено вчера в 09:43
Футбол
Роналду ответил на вопрос о своем будущем в «Ювентусе»
В четверг La Repubblica сообщила, что вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов побудил Роналду пересмотреть свое будущее в клубе, хотя контракт форварда с бело-черными рассчитан до лета 2022 года.
Обновлено вчера в 14:43