Футбол

Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон»Матч ТВ вчера в 14:36

«Ньюкасл» на своем поле нанес поражение «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Три гола в этой встрече забил Айосе Перес. У гостей в середине второго тайма отличился Марио Лемина.
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Хет-трик Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Саутгемптоном»

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«Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч 35 тура АПЛ 20 апреля 2019 года

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