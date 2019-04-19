Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон»Sportbox.RU 14:36

«Ньюкасл» на своем поле нанес поражение «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Три гола в этой встрече забил Айосе Перес. У гостей в середине второго тайма отличился Марио Лемина.

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Политика Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.

Происшествия Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки.

Авто Стоковый и тюнингованный BMW M5 Competition сравнили на гонках Тюнингованная BMW M5 Competition получила форсировку до 784 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента.

Общество Загитова отписалась от Медведевой в Instagram Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.

Авто УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».

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Религия Православные готовятся отметить Вербное воскресенье Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.

Футбол Краснодар — Зенит 1:1 (2-й тайм) В субботу, 20 апреля, в матче «Зенита» против «Краснодара» 24-го тура Российской Премьер-лиги Артем Дзюба наконец забил мяч в ворота соперников за сине-бело-голубых и открыл счет.

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