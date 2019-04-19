Футбол

Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон»Sportbox.RU 14:36

«Ньюкасл» на своем поле нанес поражение «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Три гола в этой встрече забил Айосе Перес. У гостей в середине второго тайма отличился Марио Лемина.
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Хет-трик Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Саутгемптоном»

Советский спорт14:48

«Ньюкасл» – «Саутгемптон»: какой прогноз на матч?

Все про Спорт рувчера в 13:23

Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон»

Матч ТВ14:36

«Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон»

Спорт-Экспресс14:30

Хет-трик А. Переса принёс «Ньюкаслу» победу в матче с «Саутгемптоном»

Чемпионат14:23

«Ньюкасл» победил «Саутгемптон» благодаря хет-трику Переса

Sport24.ru14:42

«Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч 35 тура АПЛ 20 апреля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:47
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Футбол

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Обновлено в 13:55
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
Обновлено в 14:05
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки.
Обновлено в 14:51
Авто

Стоковый и тюнингованный BMW M5 Competition сравнили на гонках

Тюнингованная BMW M5 Competition получила форсировку до 784 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента.
Обновлено в 14:18
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Общество

245 тысяч петербуржцев приняли участие в весеннем субботнике

Обновлено в 14:19
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Транспорт

Собянин: В течение пяти лет в Москве обновят парк трамваев

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля побывал на Параде трамваев.
Обновлено в 10:35
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Спорт

Солдатова победила в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте

Обновлено в 10:37
Религия

Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Футбол

Краснодар — Зенит 1:1 (2-й тайм)

В субботу, 20 апреля, в матче «Зенита» против «Краснодара» 24-го тура Российской Премьер-лиги Артем Дзюба наконец забил мяч в ворота соперников за сине-бело-голубых и открыл счет.
Обновлено в 15:13
Политика

В сети набирает популярность видео с Геращенко, с разбега падающей на колени

Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»

Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Футбол

Юрий Семин: «„Локомотив“ проиграл последние 15 минут первого тайма»

Обновлено в 14:28
Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
Спорт

Загитова показала свою олимпийскую программу на шоу Тутберидзе

Обновлено в 13:07
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

Обновлено в 14:55
Происшествия

Пять человек погибли из-за бури на юге США

Обновлено вчера в 23:51
Авто

Китайский автопроизводитель откажется от дилерской сети в Европе и США

Обновлено в 14:19
Происшествия

Очевидцы: в Химках пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика

По словам свидетелей происшествия, нетрезвый мужчина, избил 11-летнего мальчика, решив вступится за своего семилетнего сына, у которого ранее произошла ссора с одиннадцатилетним школьником.
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Компания ASUS покинула рынок Android-планшетов

Компания Asus приняла решение оставить рынок планшетных компьютеров под управлением Android и полностью закрыть линейку ZenPad.
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