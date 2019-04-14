Футбол
Хет-трик Моуры помог «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд»ProstoProSport вчера в 09:29
«Тоттенхэм» под руководством Маурисио Почеттино одержал домашнюю победу над «Хаддерсфилдом» в 34-м туре АПЛ. Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 4:0. В составе столичного клуба три мяча забил бразильский форвард Лукас Моура.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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