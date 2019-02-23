Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»Газета.Ru 12:08
Хесус Навас
|22′
|26′
Лионель Месси
|38′
Жерар Пике
Габриэль Меркадо
|42′
|46′
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
|46′
Артуро Видаль
Усман Дембеле
Марко Рог
|49′
Габриэль Меркадо
Франко Васкес
|51′
Максимилиан Вебер
|57′
Максимилиан Вебер
Ибраим Амаду
|58′
Марко Рог
Роке Меса Кеведо
|62′
|67′
Лионель Месси
Франко Васкес
|70′
|79′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
Симон Кьер
|80′
Пабло Сарабия
|83′
|85′
Лионель Месси
Роке Меса Кеведо
|90′
|90′+3′
Луис Суарес
|41%
|Владение мячом
|59%
|77%
|Процент точных передач
|86%
|2
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|7
|3
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|8
|15
|Отборы
|17
|16
|Фолы
|11
|6
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Севилья
Расстановка 4‑4‑2
1
Вацлик
22
Васкес
4
Кьер
3
Гомес
5
Амаду
16
Навас
7
Меса
10
Банега
21
Промес
9
Бен-Йеддер
17
Сарабия
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
23
Умтити
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
11
Дембеле
10
Месси
3 ×
9
Суарес
21
Аленья
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
"Барселона" одержала победу над "Севильей" в матче 25-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси, также отличился Луис Суарес.
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