Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Леванте»
РИА Новости
16:52

Леванте — Барселона
0 – 5
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
18′
Усман Дембеле
Робер
25′
35′
Луис Суарес
36′
Иван Ракитич
43′
Лионель Месси
45′
Жорди Альба
47′
Лионель Месси
52′
Томас Вермален
Артур
Джейсон
59′
60′
Лионель Месси
Эммануэл Боатенг
Борха Майораль
62′
Рубен Рочина
Коке Морено
69′
Серхио Постиго
Саньин Прцич
70′
Эрик Кабако
76′
78′
Артуро Видаль
Филиппе Коутиньо
81′
Усман Дембеле
Денис Суарес
88′
Жерар Пике
Футболисты "Барселоны" разгромили "Леванте" в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая на поле "Леванте", завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
РИА Новости16:52

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