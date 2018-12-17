Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Леванте»
Вести.Ru
17:27

Леванте — Барселона
0 – 5
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
18′
Усман Дембеле
Робер
25′
35′
Луис Суарес
36′
Иван Ракитич
43′
Лионель Месси
45′
Жорди Альба
47′
Лионель Месси
52′
Томас Вермален
Артур
Джейсон
59′
60′
Лионель Месси
Эммануэл Боатенг
Борха Майораль
62′
Рубен Рочина
Коке Морено
69′
Серхио Постиго
Саньин Прцич
70′
Эрик Кабако
76′
78′
Артуро Видаль
Филиппе Коутиньо
81′
Усман Дембеле
Денис Суарес
88′
Жерар Пике
Чемпион Испании "Барселона" не испытала проблем в матче 16 тура Ла Лиги против "Леванте". "Сине-гранатовые" одержали победу на выезде 5:0. Три мяча гола на счету Лионеля Месси. Капитан "Барсы" отличился на 43, 47 и 60 минутах.
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