Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил голГазета.Ru вчера в 17:17
"ПСЖ" обыграл "Монако" в матче 33-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Парижский клуб, который уже досрочно оформил чемпионство, выиграл со счетом 3:1. Примечательно, что все три мяча у победителей забил нападающий Килиан Мбаппе.
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Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отметился голом (видео)
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