Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил голГазета.Ru вчера в 17:17

"ПСЖ" обыграл "Монако" в матче 33-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Парижский клуб, который уже досрочно оформил чемпионство, выиграл со счетом 3:1. Примечательно, что все три мяча у победителей забил нападающий Килиан Мбаппе.
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Головин - первый россиянин за 15 лет, забивший два гола в сезоне Лиги 1

Soccer.ru02:30

WhoScored признал Головина лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Sport24.ru03:02

Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отметился голом (видео)

Советский спортвчера в 16:58

Головин стал первым российским игроком за 15 лет, забившим два мяча в Лиге 1

Газета.Ru00:01

«ПСЖ» уничтожил «Монако». Но во Франции хвалят Головина

Спорт-Экспресс01:00

Головин — лучший игрок «Монако» в матче с «ПСЖ» по версии WhoScored

Чемпионат02:44

Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Матч ТВ03:06
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Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
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Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек

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Политика

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Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
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Политика

Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Финансы

Ставки американских спекулянтов на рубль достигли новых рекордных значений

На неделе до 16 апреля чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 3.3% и достигли новых рекордных значений.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Кузбассе опровергли данные о женщине, впавшей в кому из-за суши

Медики Кузбасса не подтверждают информацию, распространенную кузбасскими СМИ, о жительнице города Белово, которая якобы впала в кому после употребления суши.
Обновлено в 03:24
Политика

Порошенко победил лишь в одной области Украины

Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено вчера в 19:37
Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено вчера в 09:09
Общество

Заблудившегося белого медведя отправили домой на вертолете

Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на вертолете домой на Чукотку.
Обновлено в 02:42
Здоровье

Врачи назвали самый полезный для печени фрукт

Обновлено вчера в 01:19
Политика

Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями

Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

«Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда о том, что домашний арест является в настоящее время необходимой и единственно возможной мерой для обеспечения надлежащего и своевременного рассмотрения уголовного дела», — говорится в опубликованном Мосгорсудом постановлении.
Обновлено в 03:24
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Верховная рада Украины на следующей неделе примет закон о государственном языке, то он его подпишет.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

Более 200 человек погибли при взрывах в церквях и отелях на Шри-Ланке

Жертвами стали более 200 человек. По данным на 09:02 (мск) ТАСС сообщает о 300 раненых при взрывах.
Обновлено вчера в 03:25
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ

Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Здоровье

Красноярский край попал в топ-16 регионов, где клещи наиболее активны

В 2019 г. Красноярск впервые за долгие годы обработают от клещей.
Обновлено в 02:01
Экономика

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
Обновлено вчера в 17:53
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
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Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Кино

Премьера фильма Ланового «Медный всадник России» состоится на ММКФ

Мировая премьера исторического фильма Василия Ланового "Медный всадник России" состоится в понедельник на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщается на официальном сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

На Андре Силву претендует клуб АПЛ

Нападающий «Милана» Андре Силва со следующего сезона может выступать в Англии.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

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Гаджеты

Повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя

Даже хороший гаджет, приобретенный за немалую сумму, быстро выйдет из строя, если допустить эти ошибки.
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Политика

В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
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Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
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Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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