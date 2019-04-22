Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил голРИА Новости 17:18

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1. Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1.
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Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отметился голом (видео)

Советский спорт16:58

Гол Головина на «Парк де Пренс», форма c Нотр-Дамом, камбэк Неймара. «ПСЖ» отметил чемпионство

Sport24.ru17:40

ПСЖ в ранге чемпиона обыграл «Монако». Головин забил гол, Мбаппе - три

Soccer.ru16:58

Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»

Газета.Ru17:17

Гол Головина помог «Монако» избежать разгрома от «ПСЖ»

Матч ТВ16:59

Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 30 голов за сезон в чемпионате Франции

Спорт-Экспресс17:34

Победа «Ливерпуля», чемпионство «ПСЖ» и гол Головина, травма Черышева

Чемпионат17:30
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Полиция Шри-Ланки задержала семерых подозреваемых в серии взрывов

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика

Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского поздравил с победой на выборах генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Происшествия

Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест

Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
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Общество

Особенности национальных отходов. О вечном спутнике человеческой цивилизации — бытовом мусоре. И о том, как с ним бороться

Богатые страны давно подняли на флаг циркулярную экономику, принцип «ноль отходов» и передовые технологии переработки мусора.
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Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

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Авто

Количество мест для заправки электромобилей вырастет в РФ в 2-3 раза

По данным «Автостата», на начало 2019 года в России эксплуатировалось порядка 3,6 тыс. электромобилей, большая часть которых зарегистрирована в Приморском крае.
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
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Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

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Как сидячий образ жизни губит организм

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Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
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Министр культуры МО посетила Владимирскую область с рабочим визитом

Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева посетила Владимирскую область с рабочим визитом.
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Физики могут найти тёмную материю на Большом адронном коллайдере

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Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
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Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
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Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

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