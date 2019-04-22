Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил голРИА Новости 17:18
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1. Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1.
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Полиция Шри-Ланки задержала семерых подозреваемых в серии взрывов
Полиция Шри-Ланки задержала семерых подозреваемых в организации серии взрывов в Коломбо, пишет DailyMirror.
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Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал прошедший на Украине второй тур президентских выборов.
Обновлено в 14:20
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Медведев посетил закрытую вечеринку в честь 70-летия Пугачевой — СМИ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытое празднество в честь юбилея Аллы Пугачевы, сообщает 21 апреля издание Super.
Обновлено в 13:26
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В эфире. «Тавор в мажоре». Алексей Курбатов
О новом проекте и своем творчестве Алексей Курбатов рассказывает в очередном выпуске программы "Тавор в мажоре".
Обновлено в 09:09
Политика
Администрация Порошенко призвала поблагодарить его за 5 лет работы
Администрация президента Украины пригласила жителей страны на митинг в поддержку проигрывающего кандидата в президенты Петра Порошенко.
Обновлено в 18:27
Политика
Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс
Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.
Обновлено в 16:01
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Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Политика
Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на президентских выборах
Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского поздравил с победой на выборах генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 17:21
Общество
Особенности национальных отходов. О вечном спутнике человеческой цивилизации — бытовом мусоре. И о том, как с ним бороться
Богатые страны давно подняли на флаг циркулярную экономику, принцип «ноль отходов» и передовые технологии переработки мусора.
Обновлено в 16:56
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Авто
Количество мест для заправки электромобилей вырастет в РФ в 2-3 раза
По данным «Автостата», на начало 2019 года в России эксплуатировалось порядка 3,6 тыс. электромобилей, большая часть которых зарегистрирована в Приморском крае.
Обновлено в 15:30
Политика
В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени
Обновлено в 04:17
Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено в 17:44
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«Ливерпуль» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ
Обновлено в 13:37
Политика
Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась на избирательном участке в Киеве во время голосования кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье сайт "Громадського радио" ("Общественное радио").
Обновлено в 05:36
Наука
Как сидячий образ жизни губит организм
Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.
Обновлено в 13:13
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Явка на выборах президента Украины составила 17,43%
Обновлено в 05:04
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
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Екатерину Архарову поздравляют с беременностью
Екатерина Архарова уже несколько недель провоцирует слухи о беременности.
Обновлено в 09:00
Политика
Владимир Пастухов: В заслугу украинскому президенту Петру Порошенко мы можем поставить мирную передачу власти
Владимир Пастухов добавил, что не хотел бы, чтобы в дальнейшем ситуация на Украине свелась к сведению счетов с Петром Порошенко.
Обновлено в 15:03
Культура
Министр культуры МО посетила Владимирскую область с рабочим визитом
Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева посетила Владимирскую область с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 12:54
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Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
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Наука
Физики могут найти тёмную материю на Большом адронном коллайдере
Обновлено вчера в 01:35
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Политика
Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию
Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29