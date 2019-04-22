Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил голРИА Новости 17:18
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1. Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1.
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Энергетика
Минэнерго объяснило ухудшение качества поступающей в Белоруссию нефти
Проблемы ухудшения качества нефти, которая из России поступает по трубопроводам в Белоруссию, носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Минэнерго.
Обновлено в 12:36
Политика
Пашинян поздравил Зеленского с победой на украинском языке
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов.
Обновлено в 16:00
Политика
Саакашвили попросился обратно на Украину
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после выборов президенты Украины заявил, что ожидает снятия запрета на въезд в страну, а также похвастался билетом в Киев.
Обновлено в 16:48
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
Экономика
В «Востокцементе» заявили, что дело Пушкаревых серьезно не повлияло на работу компаний
Тверской суд Москвы 9 апреля признал Пушкаревых виновными в коррупционных преступлениях - с 2009 по 2015 год градоначальник за взятки мешал компаниям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог и обеспечивал победу компаниям, подконтрольным "Востокцементу".
Обновлено в 20:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом
Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
Обновлено в 14:41
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Политика
Суд США попросили не приписывать Бутиной действия «от лица Москвы»
Защита Марии Бутиной попросила американский суд исключить из материалов предположение, согласно которому россиянка якобы действовала «от лица российских властей».
Обновлено в 21:20
Здоровье
Важный человек в стране требует отменить майские праздники
Геннадий Онищенко уверен, что майские праздники негативно сказываются на здоровье россиян, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:15
Общество
Житель Канады выиграл джекпот национальной лотереи в размере $10 млн
Канадец выиграл в популярную национальную лотерею "6 из 49" 13,4 млн канадских долларов ($10 млн).
Обновлено в 11:49
Футбол
Олег Кононов: «Зе Луиш и Боккетти могут вернуться к „Арсеналу“»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о состоянии здоровья Зе Луиша, Сальваторе Боккетти и Николая Рассказова.
Обновлено в 14:37
Здоровье
Назван самый полезный фрукт для здоровья печени
Обновлено в 19:50
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Политика
Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе
Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:36
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели взрывы в двух церквях
Обновлено в 00:41
Авто
Создан гибрид Запорожца и Porsche
Известный белорусский умелец-кастомайзер создал реплику «Запорожца» ЗАЗ-968 на базе спортивного родстера Porsche Boxster S. Необычный «гибрид» в кузове советской легенды сразу покорил всех яркой внешностью и превосходными ездовыми качествами.
Обновлено в 02:54
Общество
Михалков решил засудить торговцев биодобавками
Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Экономика
США утратили статус мирового гаранта сохранности золота
Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Авто
Положительные и отрицательные стороны приобретения ВАЗ-2107
Обновлено в 21:15
Общество
Об ожидаемых зарплатах в разных регионах России рассказали в Роструде
В пресс-службе Роструда рассказали, что по данным за март 2019 года, средний ожидаемый уровень зарплаты на Чукотке находился на отметке в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 21:14
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33