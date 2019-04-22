Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил голРИА Новости 17:18

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1. Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1.
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Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отметился голом (видео)

Советский спорт16:58

Головин стал первым россиянином с 2004 года, забившим два мяча за сезон в лиге 1

Спорт-Экспресс19:58

Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»

Газета.Ru17:17

Гол Головина помог «Монако» избежать разгрома от «ПСЖ»

Матч ТВ16:59

ПСЖ в ранге чемпиона обыграл «Монако». Головин забил гол, Мбаппе - три

Soccer.ru16:58

Гол Головина на «Парк де Пренс», форма c Нотр-Дамом, камбэк Неймара. «ПСЖ» отметил чемпионство

Sport24.ru17:40

Победа «Ливерпуля», чемпионство «ПСЖ» и гол Головина, травма Черышева

Чемпионат17:30
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Политика

МИД России прокомментировал итоги выборов на Украине

Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В Колумбии 19 человек погибли в результате схода оползня

В результате схода оползня в департаменте Каука в Колумбии погибли 19 человек, еще пятеро получили травмы.
Обновлено в 21:47
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Наука

Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции

Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла

Обновлено вчера в 23:57
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Здоровье

Уполномоченный по правам человека рассказал депутатам Заксобрания, как Минздрав региона «улучшает показатели», ущемляя права пациентов, врачей и медперсонала

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко жестко раскритиковал организацию работы в системе здравоохранения в Приангарье во время доклада на 13-й сессии Законодательного собрания по итогам 2018-го года.
Обновлено в 21:55
Политика

Зеленский дал первые обещания по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
Обновлено в 14:40
Авто

Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено в 17:53
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено в 20:50
Политика

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.
Обновлено в 20:29
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Авто

Положительные и отрицательные стороны приобретения ВАЗ-2107

Обновлено в 21:15
Происшествия

В Казани при пожаре погибла семья из шести человек

В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения, женщин 1983 и 1955 годов рождения, детей в возрасте одиннадцати и девяти лет, а также девяти месяцев.
Обновлено в 21:39
Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Происшествия

Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда

Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
Обновлено в 21:23
Общество

В России увеличат количество мест для заправки электромобилей

По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

«Иркут» получил первые отечественные двигатели ПД-14 для МС-21

Два первых отечественных двигателя ПД-14, предназначенных для установки на новейшие пассажирские лайнеры МС-21, передали авиастроительной корпорации «Иркут».
Обновлено в 10:00
Политика

Суд в США попросили не приписывать Бутиной действия «от лица Москвы»

Защита Марии Бутиной попросила американский суд исключить из материалов предположение, согласно которому россиянка якобы действовала «от лица российских властей».
Обновлено в 21:20
Политика

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Экономика

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
Обновлено в 17:53
Политика

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено в 18:43
Политика

Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США

Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Гаджеты

Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC

Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»

После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено в 13:00
Футбол

Бетис — Валенсия 1:2

В первом тайме матча 33-го тура чемпионата Испании по футболу российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму и не сумел продолжить матч.
Обновлено в 15:59
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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