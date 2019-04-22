Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил голРИА Новости 17:18

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1. Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1.
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