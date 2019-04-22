Футбол
ПСЖ обыграл «Монако» благодаря хет-трику Мбаппе, Головин забил голREGNUM вчера в 23:14
ПСЖ одержал победу над «Монако» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе ПСЖ хет-трик оформил нападающий Килиан Мбаппе.
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Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отметился голом (видео)
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