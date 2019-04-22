Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил голРИА Новости вчера в 17:18
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1. Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отметился голом (видео)
Советский спортвчера в 16:58
Головин стал первым россиянином с 2004 года, забившим два мяча за сезон в лиге 1
Спорт-Экспрессвчера в 19:58
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:45, Ашберн
Общество
В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации
Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 50,18% протоколов.
Обновлено вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Курортный роман или новая невеста: все о девушке Марата Башарова
Незнакомкой оказалась 42-летняя Татьяна Бокарева из рабочего поселка Дальнее Константиново Нижегородской области.
Обновлено в 00:00
Авто
Прямая трансляция: Больше сотни авто на выставке Auto Tuning Show
Больше сотни тюнингованных авто на выставке Auto Tuning Show в Москве.
Обновлено вчера в 08:20
Авто
Модель Lada Siluet так и не стала серийной
В истории "АвтоВАЗа" было немало интересных концептов, которые так и не стали серийными версиями.
Обновлено в 00:28
Происшествия
При обвале грунта в индустриальном парке на юге Китая погиб один ребенок
Один ребенок погиб и еще один человек оказался замурован после обвала грунта в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:22
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Спорт
Загитова опубликовала видео с выступлением своей собаки на льду
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась видео с выступлением своей любимицы, собаки Масару, на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 08:43
Экономика
Минстрой предложил переселять жителей Крайнего Севера за счет Газпрома и Роснефти
В заполярных регионах работают "Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ, Алроса, Сусуманзолото - если будет введен сбор, ведомство хочет завершить переселение в 7-8 лет.
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Суд в США попросили не приписывать Бутиной действия «от лица Москвы»
Защита Марии Бутиной попросила американский суд исключить из материалов предположение, согласно которому россиянка якобы действовала «от лица российских властей».
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля
Телец Эта неделя подарит вам возможность разобраться с давними делами.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 207
Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Спортсмен Дмитрий Иванов, который является мужем Лолиты Милявской, потребовал от певицы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сразу после оглашения результатов экзитполов поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание после комы
Писателя перевели на самостоятельное дыхание Писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Реала»
Обновлено в 00:30
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:46
Здоровье
В Амурской области за неделю от укусов клещей пострадали 40 человек
За прошедшую неделю в Амурской области зарегистрировано 40 пострадавших от укусов клещей, в том числе 19 детей.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Ксения Собчак последовала примеру Татьяны Навки
Телеведущая последовала примеру Татьяны Навки, чья дочка Надежда с самого юного возраста общается с носителем китайского.
Обновлено в 00:00
Политика
МИД России прокомментировал итоги выборов на Украине
Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»
Обновлено вчера в 19:37
Футбол
Алексей Миллер оценил поединок «Краснодара» с «Зенитом»
Обновлено в 00:23