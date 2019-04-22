Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил голРИА Новости вчера в 17:18

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1. Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1.
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Головин повторил достижение Сычева. Такого в чемпионате Франции не было с 2004 года

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Головин стал первым российским игроком за 15 лет, забившим два мяча в Лиге 1

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ПСЖ в ранге чемпиона обыграл «Монако». Головин забил гол, Мбаппе - три

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Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отметился голом (видео)

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Головин — первый россиянин за 15 лет, забивший два гола за сезон в Лиге 1

Sport24.ruвчера в 23:34

Головин стал первым россиянином с 2004 года, забившим два мяча за сезон в лиге 1

Спорт-Экспрессвчера в 19:58

Победа «Ливерпуля», чемпионство «ПСЖ» и гол Головина, травма Черышева

Чемпионатвчера в 17:30
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Общество

В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации

Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
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Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
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Курортный роман или новая невеста: все о девушке Марата Башарова

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Больше сотни тюнингованных авто на выставке Auto Tuning Show в Москве.
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Авто

Модель Lada Siluet так и не стала серийной

В истории "АвтоВАЗа" было немало интересных концептов, которые так и не стали серийными версиями.
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При обвале грунта в индустриальном парке на юге Китая погиб один ребенок

Один ребенок погиб и еще один человек оказался замурован после обвала грунта в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.
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Российская фигуристка Алина Загитова поделилась видео с выступлением своей любимицы, собаки Масару, на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
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Экономика

Минстрой предложил переселять жителей Крайнего Севера за счет Газпрома и Роснефти

В заполярных регионах работают "Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ, Алроса, Сусуманзолото - если будет введен сбор, ведомство хочет завершить переселение в 7-8 лет.
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Политика

Суд в США попросили не приписывать Бутиной действия «от лица Москвы»

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Обновлено вчера в 21:20
Общество

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Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

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Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 207

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Шоу-бизнес

Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Спортсмен Дмитрий Иванов, который является мужем Лолиты Милявской, потребовал от певицы на время прекратить концертную деятельность.
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Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сразу после оглашения результатов экзитполов поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание после комы

Писателя перевели на самостоятельное дыхание Писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание.
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Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

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Футбол

«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Реала»

Обновлено в 00:30
Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
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В Амурской области за неделю от укусов клещей пострадали 40 человек

За прошедшую неделю в Амурской области зарегистрировано 40 пострадавших от укусов клещей, в том числе 19 детей.
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В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак последовала примеру Татьяны Навки

Телеведущая последовала примеру Татьяны Навки, чья дочка Надежда с самого юного возраста общается с носителем китайского.
Обновлено в 00:00
Политика

МИД России прокомментировал итоги выборов на Украине

Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине.
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Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ

Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено вчера в 19:37
Футбол

Алексей Миллер оценил поединок «Краснодара» с «Зенитом»

Обновлено в 00:23
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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