Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил голРИА Новости 17:18

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1. Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мбаппе установил рекорд в чемпионате Франции

Газета.Ru20:00

Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако», Головин отметился голом (видео)

Советский спорт16:58

Победа «Ливерпуля», чемпионство «ПСЖ» и гол Головина, травма Черышева

Чемпионат17:30

Гол Головина помог «Монако» избежать разгрома от «ПСЖ»

Матч ТВ16:59

ПСЖ в ранге чемпиона обыграл «Монако». Головин забил гол, Мбаппе - три

Soccer.ru16:58

Головин стал первым россиянином с 2004 года, забившим два мяча за сезон в лиге 1

Спорт-Экспресс19:58

Мбаппе стал самым молодым футболистом, забившим 30 голов за сезон в Лиге 1

Sport24.ru18:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

Обновлено в 12:31
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Авто

Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Бывший муж Аллы Пугачевой: «Ничего не хочу слышать о ней»

Живет продюсер в шикарном доме в Барвихе, а о Пугачевой и говорить ничего не хочет.
Обновлено в 18:56
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено в 21:48
Политика

Саакашвили снова собрался на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается добиться снятия запрета на въезд в Украину.
Обновлено в 21:48
Политика

Порошенко признал победу Зеленского на выборах президента Украины

Согласно предварительным результатам национального экзитпола, Зеленский побеждает на президентских выборах с поддержкой в 73,2 процента голосов, тогда как за Порошенко проголосовали 25,3 процента.
Обновлено в 13:59
Политика

Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Обновлено в 19:28
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено в 22:19
Происшествия

В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек

Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.
Обновлено в 22:52
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Происшествия

Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром

В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено в 17:45
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ

Самые высокие ожидания у соискателей из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы, а наиболее скромные суммы называют жители Чувашии, Тувы и Крыма.
Обновлено в 21:35
Происшествия

Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест

Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 17:21
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Наука

Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено в 09:22
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено в 22:14
Экономика

Какие продукты подешевеют после Пасхи

Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Обновлено в 20:15
Политика

Суд в США попросили не приписывать Бутиной действия «от лица Москвы»

Защита Марии Бутиной попросила американский суд исключить из материалов предположение, согласно которому россиянка якобы действовала «от лица российских властей».
Обновлено в 21:20
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Политика

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено в 20:27
Религия

У православных начинается Страстная неделя

У православных христиан начинается Страстная неделя – это время самого строго поста.
Обновлено в 22:31
Кино

Вторая серия «Игры престолов» оказалась в сети раньше премьеры

Обновлено в 21:23
Политика

Захарова призвала Украину провести «перезагрузку»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Украину осуществить перезагрузку.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Общество

Дмитрий Быков начал приходить в сознание

Обновлено в 06:09
Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой

Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено в 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное