Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил голРИА Новости 17:18
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1. Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1.
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Энергетика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов
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Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов
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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
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Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
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Бывший муж Аллы Пугачевой: «Ничего не хочу слышать о ней»
Живет продюсер в шикарном доме в Барвихе, а о Пугачевой и говорить ничего не хочет.
Обновлено в 18:56
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
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Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
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Политика
Саакашвили снова собрался на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается добиться снятия запрета на въезд в Украину.
Обновлено в 21:48
Политика
Порошенко признал победу Зеленского на выборах президента Украины
Согласно предварительным результатам национального экзитпола, Зеленский побеждает на президентских выборах с поддержкой в 73,2 процента голосов, тогда как за Порошенко проголосовали 25,3 процента.
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Политика
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Обновлено в 19:28
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено в 22:19
Происшествия
В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек
Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.
Обновлено в 22:52
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Происшествия
Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено в 17:45
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Самые высокие ожидания у соискателей из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы, а наиболее скромные суммы называют жители Чувашии, Тувы и Крыма.
Обновлено в 21:35
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 17:21
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Наука
Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя
Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено в 09:22
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено в 22:14
Экономика
Какие продукты подешевеют после Пасхи
Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Обновлено в 20:15
Политика
Суд в США попросили не приписывать Бутиной действия «от лица Москвы»
Защита Марии Бутиной попросила американский суд исключить из материалов предположение, согласно которому россиянка якобы действовала «от лица российских властей».
Обновлено в 21:20
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
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Зеленский обратился к странам бывшего СССР
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено в 20:27
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У православных начинается Страстная неделя
У православных христиан начинается Страстная неделя – это время самого строго поста.
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Вторая серия «Игры престолов» оказалась в сети раньше премьеры
Обновлено в 21:23
Политика
Захарова призвала Украину провести «перезагрузку»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Украину осуществить перезагрузку.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
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Общество
Дмитрий Быков начал приходить в сознание
Обновлено в 06:09
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой
Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
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