Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги нацийТАСС 16:41

Португалия — Швейцария
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, сегодня
Стадион «Драган»
Криштиану Роналду
25′
57′
Рикардо Родригес
Пепе
Жозе Фонте
63′
66′
Гранит Джака
68′
Фабиан Шер
Жоау Феликс
Гонсалу Гедеш
70′
71′
Денис Закария
Эдмилсон Фернандеш
83′
Стивен Цубер
Ренато Штеффен
85′
Джердан Шакири
Криштиану Роналду
88′
89′
Ремо Фройлер
Йосип Дрмич
Криштиану Роналду
90′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
90′+1′
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира. Встреча состоялась в Порту на стадионе "Драгау". В составе победителей все голы забил Криштиану Роналду (25, 88 и 90-я минуты).
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