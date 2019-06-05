Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги нацийГазета.Ru 11:05

Португалия — Швейцария
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, вчера
Стадион «Драган»
Криштиану Роналду
25′
57′
Рикардо Родригес
Пепе
Жозе Фонте
63′
66′
Гранит Джака
68′
Фабиан Шер
Жоау Феликс
Гонсалу Гедеш
70′
71′
Денис Закария
Эдмилсон Фернандеш
83′
Стивен Цубер
Ренато Штеффен
85′
Джердан Шакири
Криштиану Роналду
88′
89′
Ремо Фройлер
Йосип Дрмич
Криштиану Роналду
90′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
90′+1′
Оказалось, что рассмотрение дела лишь перенесли в другое место - из суда Невады в Федеральный суд США. Несмотря на неприятные разбирательства, Роналду продолжает успешно выступать на футбольном поле - его хет-трик вывел сборную Португалии в финал Лиги наций.
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Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Газета.Ru11:05

Лига наций. 1/2 финала. Голландия против Англии. Текстовая трансляция начнется в 21:45

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