Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл команду «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата лиги. Игра проходила на поле стадиона «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и закончилась победой «Гэлакси» со счетом 3:2.

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«Гэлакси» переиграл «Лос-Анджелес» в MLS с хет-триком Ибрагимовича

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