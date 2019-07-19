Футбол
«Гэлакси» переиграл «Лос-Анджелес» в MLS с хет-триком ИбрагимовичаREGNUM 03:13
Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл команду «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата лиги. Игра проходила на поле стадиона «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и закончилась победой «Гэлакси» со счетом 3:2.
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