«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS). Встреча завершилась со счётом 3:2.

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