Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLSRT на русском 03:13
«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS). Встреча завершилась со счётом 3:2.
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Политика
Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага
По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне
Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Футбол
Завтра тульский «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов»
В субботу, 20 июля, тульский «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится в рамках 2-го тура молодежного первенства России.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Полиция насчитала 12 000 участников на митинге за допуск на выборы
В митинге «За допуск на выборы» на проспекте Академика Сахарова приняли участие 12 000 человек, сообщило столичное управление МВД.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
По мнению пользователей, девушка выросла точной копией известной родительницы.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
В Ленобласти сократилась задолженность за газ на 40%
В первую очередь обсуждались задачи по развитию газификации 47 региона в этом году, а также меры по увеличению производительности газотранспортной системы.
Обновлено в 02:36
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Игры
Названа дата релиза первого крупного DLC для Anno 1800
Обновлено в 07:21
Футбол
«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставками
«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 05:41
Спорт
Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе
Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета «допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч».
Обновлено в 07:41
Футбол
Симеоне рассказал, как относится к переходу Гризманна в «Барселону»
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не обижается на нападающего Антуана Гризманна за переход в "Барселону".
Обновлено в 05:00
Политика
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Экономика
В России станет больше безработных предпенсионного возраста
В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Футбол
Лидер украинской хип-хоп группы осудил Зинченко за рыбалку в России
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвергся критике со стороны вокалиста украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конґо» Александра Сидоренко.
Обновлено в 07:57
Футбол
Экс-футболист киевского «Динамо» стал игроком «Вероны»
Предыдущей командой Велозу была «Дженоа», за которую игрок провел в прошлом сезоне 22 матча, отметившись одной голевой передачей.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Битва тортов началась в Парке Горького
Обновлено в 06:42
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Авто
Минимальная цена Skoda Rapid за два года выросла на 71 тыс. рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цен* лифтбека Skoda Rapid за последние два года (начиная с июля 2017-го) и выяснили, что за это время минимальная цена модели выросла на 71 тыс. рублей.
Обновлено в 05:30
Футбол
Аршавин рассказал, кто из российских игроков готов играть в Европе
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, кто из российских игроков на данный момент готов играть за европейский клуб.
Обновлено в 08:01