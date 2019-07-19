Футбол

Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLSRT на русском 03:13

«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS). Встреча завершилась со счётом 3:2.
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«Вали домой, мелкая шлюха!» Ибрагимович послал тренера «Лос-Анджелеса»

Sport24.ru04:06

Результаты матча «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Лос-Анджелес»

Sport.ru01:58

37-летний Ибрагимович оформил хет-трик в победном матче «Лос-Анджелес Гэлакси» в чемпионате МЛС

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Ибрагимович: я — Лос-Анджелес!!!

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«Иди домой, мелкая шлюха». Ибрагимович обозвал тренера соперника

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«Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 20 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 06:15

«Лос-Анджелес Гэлакси» - ФК «Лос-Анджелес»: дерби в Калифорнии

Все про Спорт ру18 июля в 18:55
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СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Вчера стало известно о том, что два топ-менеджера покинули компанию Xiaomi.
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Политика

На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы

Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
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14-летняя школьница из села Смоленка Читинского района угнала автомобиль в Чите, чтобы доехать до дома.
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Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

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Политика

В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе

Иранские власти заявили, что задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero из-за инцидента с иранским рыболовецким судном, сообщает агентство IRNA.
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Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
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Политика

Путин устроил разнос иркутским чиновникам

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Наука

Британские ученые: окурки препятствуют нормальному росту растений

Сигаретные окурки наносят непоправимый вред окружающей среде и препятствуют нормальному росту растений.
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Актрису Инну Чурикову в тяжелом состоянии перевели в реанимацию

По данным портала, артистка, которая случайно упала со сцены во время выступления, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 01:50
Политика

США медлят с санкциями против Турции из-за С-400

Обновлено 18 июля в 15:22
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В США около половины населения оказалось в зоне аномальной жары

В США 147 млн человек оказались в зоне аномальной жары, сообщает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.
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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес

У певицы Светланы Лободы начала чернеть левая нога

Певица Светлана Лобода показала фотографии своих ног после танцевальной тренировки. Поклонники испугались за Лободу.
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Политика

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
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Рогозин поздравил главу NASA с 50-летием со дня высадки на Луну

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Посольство России выложило карту с украинским Крымом

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Происшествия

В Новосибирске КамАЗ насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в 4.30 в Кировском районе водитель КамАЗа - мужчина 1970 года рождения - на улице Петухова совершил наезд на двух девушек, переходивших проезжую часть.
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Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
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Путин поручил отменить все штрафы с «неправильных» камер

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Обновлено 18 июля в 11:45
Политика

В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта

Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.
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Боксеру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом

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Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
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Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда

Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
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В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса

В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
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Происшествия

В Подмосковье задержали двух следователей СК

В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
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Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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