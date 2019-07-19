Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLSRT на русском 03:13
«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS). Встреча завершилась со счётом 3:2.
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Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
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Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Интернет
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina, в котором пользователи смогут общаться через видеозвонки и видеоистории.
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Гаджеты
Топ-менеджеры покидают Xiaomi
Вчера стало известно о том, что два топ-менеджера покинули компанию Xiaomi.
Обновлено в 01:00
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
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Происшествия
В Чите школьница угнала машину, чтобы добраться до дома
14-летняя школьница из села Смоленка Читинского района угнала автомобиль в Чите, чтобы доехать до дома.
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Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
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Политика
В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
Иранские власти заявили, что задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero из-за инцидента с иранским рыболовецким судном, сообщает агентство IRNA.
Обновлено в 03:28
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Наука
Британские ученые: окурки препятствуют нормальному росту растений
Сигаретные окурки наносят непоправимый вред окружающей среде и препятствуют нормальному росту растений.
Обновлено вчера в 10:42
Культура
Актрису Инну Чурикову в тяжелом состоянии перевели в реанимацию
По данным портала, артистка, которая случайно упала со сцены во время выступления, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 01:50
Политика
США медлят с санкциями против Турции из-за С-400
Обновлено 18 июля в 15:22
Общество
В США около половины населения оказалось в зоне аномальной жары
В США 147 млн человек оказались в зоне аномальной жары, сообщает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес
У певицы Светланы Лободы начала чернеть левая нога
Певица Светлана Лобода показала фотографии своих ног после танцевальной тренировки. Поклонники испугались за Лободу.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве
Обновлено в 03:40
Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
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Происшествия
В Новосибирске КамАЗ насмерть сбил девушку на пешеходном переходе
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в 4.30 в Кировском районе водитель КамАЗа - мужчина 1970 года рождения - на улице Петухова совершил наезд на двух девушек, переходивших проезжую часть.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Путин поручил отменить все штрафы с «неправильных» камер
Президент Владимир Путин поручил правительству разобраться с отменой штрафов за нарушение ПДД, выписанных с камер, установленных с нарушениями.
Обновлено 18 июля в 11:45
Политика
В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта
Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.
Обновлено вчера в 05:36
Футбол
Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия
В Подмосковье задержали двух следователей СК
В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24