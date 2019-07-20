Футбол

Ибрагимович сравнил себя с FerrariRT на русском 18 июля в 16:05

В текущем сезоне MLS 37-летний форвард сыграл 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Ранее Ибрагимович раскритиковал менеджмент «Аякса».
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Хет-трик Ибрагимовича и дубль Велы в видеообзоре матча MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес»

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Златан Ибрагимович: В MLS я как «Феррари» среди «Фиатов»

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МЛС. «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл дерби у «Лос-Анджелеса» благодаря хет-трику Ибрагимовича

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Ибрагимович оформил хет-трик в дерби Лос-Анджелеса

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Хет-трик Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу в дерби Лос-Анджелеса

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Блестящий хет-трик Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу в дерби Лос-Анджелеса

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В финале Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира со счетом 1:0 победили номинальные гости, передает ТАСС.
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"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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