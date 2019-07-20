Футбол
Ибрагимович сравнил себя с FerrariRT на русском 18 июля в 16:05
В текущем сезоне MLS 37-летний форвард сыграл 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Ранее Ибрагимович раскритиковал менеджмент «Аякса».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Происшествия
Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 02:07
Футбол
Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки
В финале Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира со счетом 1:0 победили номинальные гости, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:41
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Уфой» во втором туре РПЛ
«Уфа» на своей арене примет «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Прилетевшая в Москву Лопырева надела на прогулку дубленку
Фотографию с бойфрендом и друзьями, позирующими на Красной площади, 35-летняя Лопырева уже опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб
Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
Обновлено вчера в 15:50
Музыка
Эд Ширан выступил в футболке сборной России
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Недавно Василиса показала совместный снимок с 17-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна
Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико».
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие
Россия предлагает Турции истребители Су-35 вместо американских F-35
О готовности России поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35 сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено 18 июля в 06:27
Футбол
Конте: у «Интера» возникли трудности на трансферном рынке
Наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что у клуба существуют проблемы с продажей игроков на трансферном рынке.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера
По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 02:28
Политика
Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой
Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено 18 июля в 11:30
Кино
Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
III фестиваль нового российского кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде вечером 19 июля, сообщает корреспондент РИА «Время Н» с места событий.
Обновлено вчера в 13:24
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15