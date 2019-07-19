Футбол

Хет-трик Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу в дерби Лос-АнджелесаСпорт-Экспресс 00:26

"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата MLS (3:2). Форвард хозяев Златан Ибрагимович оформил хет-трик. Теперь у 37-летнего шведа 16 забитых мячей в 17 встречах этого сезона. Ибрагимович оформил 10-й хет-трик в карьере на клубном уровне.
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