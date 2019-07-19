"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем поле обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата MLS (3:2). Форвард хозяев Златан Ибрагимович оформил хет-трик. Теперь у 37-летнего шведа 16 забитых мячей в 17 встречах этого сезона. Ибрагимович оформил 10-й хет-трик в карьере на клубном уровне.

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Здоровье Вспышки эпидемий ожидаются в России Новые болезни и эпидемии могут появиться в России. Виной всему – глобальное потепление.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько написала заявление в полицию о нападении на концерте в Виннице.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.

Политика Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.

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Шоу-бизнес Сестра Ольги Бузовой записала дебютную песню Анна Бузова решила пойти по стопам своей сестры. О старте нового проекта девушка сообщила на своей страничке в Instagram.

Технологии Скоро 3DMark позволит тестировать эффективность Variable-Rate Shading Вначале аналогичную технологию продвигала NVIDIA под именем Adaptive Shading — она позволяет снизить нагрузку при просчёте периферийных объектов и зон с помощью снижения точности проводимых вычислений.

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Спорт Синхронистки РФ выиграли золото в произвольной программе в группах Очередную золотую медаль завоевали российские синхронистки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Происшествия Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Общество Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

Политика Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.

Армия и оружие Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).

Экономика Международные соревнования по рафтингу пройдут на Горном Алтае в 2023-2024 годах Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Республики Алтай, планируется, что международный чемпионат будет проведен на Горном Алтае в 2023-2024 годах.

Происшествия В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе Два человека погибли, 18 пострадали и еще 12 пропали без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в китайской центральной провинции Хэнань в пятницу, сообщает Центральное телевидение КНР.

Космос Новые луноходы создадут в России в течение 10 лет Разработку тяжелого лунохода по проекту «Робот-геолог» и среднего лунохода-разведчика поддержали госкорпорация «Роскосмос» и РАН, сообщил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

Шоу-бизнес Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.

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Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6» В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».

Политика Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.