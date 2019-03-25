Футбол

Хет-трик Грулева помог молодежной сборной России разгромить НорвегиюSportbox.RU 12:48

Молодежная сборная России (игроки не старше 1998 года рождения) оказалась сильнее сверстников из Норвегии в товарищеском матче, который прошел в Марбелье. Хет-триком в течение 8 минут отметился полузащитник московского «Динамо» Вячеслав Грулев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная России U21 разгромила Норвегию со счетом 5:1. Грулев оформил хет-трик

Sport24.ru13:45

Российская молодёжка разнесла норвежцев в Марбелье

Sport.ru13:13

Молодежная сборная России разгромила Норвегию в товарищеском матче

Советский спорт12:58

Грулев – хет-трик за полчаса! Молодежка разгромила Норвегию при участии Игнатьева и Шапи

Спорт-Экспресс13:50

Хет-трик Грулева помог молодежной сборной России разгромить Норвегию

Матч ТВ12:48

Товарищеский матч (U-21). Россия разгромила Норвегию (5:1), Грулев сделал хет-трик за 8 минут

Sports.ru13:26

Молодёжная сборная России разгромила Норвегию в товарищеском матче со счётом 5:1

Чемпионат13:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Армия и оружие

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Обновлено в 11:52
Наука

В Китае нашли древнейшего морского монстра

В Китае обнаружили окаменелости морского «монстра», жившего 518 миллионов лет назад.
Обновлено в 05:07
Спорт

Клебо рассказал, что хотел бы потренироваться вместе с Большуновым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что хотел бы улучшить взаимоотношения с россиянином Александром Большуновым.
Обновлено в 05:59
Общество

Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах

Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 03:06
Политика

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Боец ММА Дудаев заявил о непричастности к ДТП с погибшими в Москве

Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова

Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

В городском морге Югорска в ХМАО проводится проверка: там обнаружен склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 13:08
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

ASUS представил игровой монитор ROG Swift PG278QE с 1 мс и 165 Гц

Asus ROG Swift PG278QE поддерживает технологию Nvidia G-Sync и ряд фирменных технологий, которые берегут зрение пользователя.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Дацик обвиняется в избиении собственных детей

Обновлено в 11:46
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Гаджеты

Apple представила агрегатор для журналов и газет Apple News+

Обновлено в 13:35
Армия и оружие

Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России

Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.
Обновлено в 11:30
Здоровье

Порядка 30% россиян страдают от психических расстройств

Ранее сообщалось, что более 2 миллионов россиян страдают от непсихотипических расстройств.
Обновлено в 12:39
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:56
Политика

Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Общество

Владелица сети кафе «АндерСон» подаст в суд на Роспотребнадзор

Сеть кафе «АндерСон» инициировала собственные санитарные проверки, на основании которых и планирует оспорить заявления Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:55
Политика

Эрдоган предложил сделать собор Святой Софии в Стамбуле мечетью

Обновлено в 01:08
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Обновлено в 08:28
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.
Обновлено в 11:10
Политика

В Ингушетии возобновятся митинги по вопросу изменения границ c Чечней

Власти Ингушетии одобрили заявку оппозиции на проведение митинга в Магасе против утверждения проекта закона «О референдуме Республики Ингушетия», который внес в республиканское Народное собрание глава Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 11:05
Политика

Киселев объявил Путина избавителем России от сталинизма

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».
Обновлено в 04:58
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено в 07:31
Общество

Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вячеслав Дмитриевич Грулёв
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное