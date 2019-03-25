Хет-трик Грулева помог молодежной сборной России разгромить НорвегиюМатч ТВ вчера в 12:48

Молодежная сборная России (игроки не старше 1998 года рождения) оказалась сильнее сверстников из Норвегии в товарищеском матче, который прошел в Марбелье. Хет-триком в течение 8 минут отметился полузащитник московского «Динамо» Вячеслав Грулев.

Политика Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.

Политика В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя Кинокритики называют прорывной роль Юлии Пересильд в драме Алексея Учителя «Край», где партнером Юлии был Владимир Машков.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко рассказала о проверке ее соцсетей Дмитрием Тарасовым Анастасия Костенко рассказала, что Дмитрий Тарасов регулярно просматривал ее страницы в соцсетях и следил, чтобы в Сети не было откровенных фотографий ее возлюбленной.

Политика Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими Американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами, а также лично Дональдом Трампом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.

Культура Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Политика Первый вице-губернатор Курганской области подал в отставку Первый замгубернатора Курганской области-директор департамента агропромышленного комплекса региона Сергей Пугин покидает пост.

Армия и оружие Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

Общество Уволившейся из-за фото в купальнике учительнице предложили работу Напомним, 38-летнюю учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которая занимается зимним плаванием, стали выживать из школы после того, как она выложила в Сети фотографию, где она в коротком платье и туфлях на каблуках сидит на турнике в мороз.

Авто Ателье Zagato разработает юбилейные Aston Martin DBS GT Первой из которых станет трековый ретро-спорткар Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, а второй — современная дорожная модель Aston Martin DBS GT Zagato.

Финансы Нефть пытается взять ситуацию «под контроль» Сегодня, 26 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. В первой половине дня я ожидаю умеренное снижение цены до $67.

Экономика Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.

Политика СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле «США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.

Политика В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.

Армия и оружие Израиль начал наносить удары по сектору Газа Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила ее пресс-служба.

Происшествия В морге Югорска хранили тонны детского питания Детское питание хранилось в прощальном зале морга. По данным Пантина, коробки с питанием могли стоять там с прошлой осени.

Энергетика Странам ЕС предлагается активнее оплачивать в евро импорт нефти и газа Странам ЕС предлагается активнее оплачивать в евро импорт нефти и газа Еврокомиссия (ЕК) 31 марта завершит сбор экспертных мнений и позиций стран ЕС по проекту инициативы, направленной на увеличение расчетов в евро в энергетических сделках.

Происшествия Скорая помощь загорелась на трассе Очевидцы засняли машину скорой помощи, охваченную огромным пламенем. Автомобиль стоит на обочине на трассе в Дальнегорском районе.

Технологии Рогозин рассказал о разработке беспилотного трамвая Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал разработку первого российского беспилотного трамвая.

Политика Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура» Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.

Политика Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.

Экономика Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.

Экономика Фондовый рынок предрекает рецессию в США Замедление в США чревато охлаждением мировой экономики, что означает и возможное снижение нефтяных котировок, и обвал фондовых индексов в РФ.

Общество Добыть, доставить, напоить — водопроводные хитросплетения Южно-Сахалинска Закопанные на разную глубину трубы, хитрые переплетения коллекторов — только по официальным данным, в городе насчитывается почти 700 километров водопроводных и канализационных сетей.