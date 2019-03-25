Футбол
Хет-трик Грулева помог молодежной сборной России разгромить НорвегиюМатч ТВ вчера в 12:48
Молодежная сборная России (игроки не старше 1998 года рождения) оказалась сильнее сверстников из Норвегии в товарищеском матче, который прошел в Марбелье. Хет-триком в течение 8 минут отметился полузащитник московского «Динамо» Вячеслав Грулев.
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Сборная России U21 разгромила Норвегию со счетом 5:1. Грулев оформил хет-трик
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Грулев – хет-трик за полчаса! Молодежка разгромила Норвегию при участии Игнатьева и Шапи
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Молодёжная сборная России разгромила Норвегию в товарищеском матче со счётом 5:1
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