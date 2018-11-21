Футбол

Хет-трик Форреста вывел сборную Шотландии в дивизион В в Лиге наций
Советский спорт
16:43

Шотландия — Израиль
3 – 2
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, сегодня
Хэмпден Парк
9′
Бирам Кайяль
Джеймс Форрест
34′
Каллум Макгрегор
40′
Джеймс Форрест
43′
52′
Лоаи Таха
Джеймс Форрест
64′
67′
Лоаи Таха
Алмог Коэн
70′
Дор Перец
73′
Дор Перец
Диа Саба
75′
Эран Захави
Райан Кристи
Грэм Шинни
76′
Стюарт Армстронг
Мэтт Филлипс
76′
85′
Талеб Тавата
Томер Хемед
86′
Омри Бен Харуш
Стивен Флетчер
Скотт Мактомини
87′
Мэтт Филлипс
89′
В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Шотландии в Глазго одержала волевую победу над командой Израиля 3:2. У победителей встречи хет-трик оформил Джеймс Форрест (34-я, 43-я и 64-я минуты), а у гостей мячи забили Бирам Кайал (9) и Эран Захави (75).
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