Футбол
|9′
Бирам Кайяль
Джеймс Форрест
|34′
Каллум Макгрегор
|40′
Джеймс Форрест
|43′
|52′
Лоаи Таха
Джеймс Форрест
|64′
|67′
Лоаи Таха
Алмог Коэн
|70′
Дор Перец
|73′
Дор Перец
Диа Саба
|75′
Эран Захави
Райан Кристи
Грэм Шинни
|76′
Стюарт Армстронг
Мэтт Филлипс
|76′
|85′
Талеб Тавата
Томер Хемед
|86′
Омри Бен Харуш
Стивен Флетчер
Скотт Мактомини
|87′
Мэтт Филлипс
|89′
Шотландия
Расстановка 4‑5‑1
1
Макгрегор
2
Патерсон
4
Бэйтс
5
Маккенна
3
Робертсон
7
Форрест
3 ×
6
Макгрегор
15
Шинни
18
Филипс
11
Фрейзер
17
Мактомини
1
Харуш
2
Даса
12
Йеини
8
Коэн
20
Бен Харуш
10
Хемед
19
Саба
6
Натхо
21
Кайяль
9
Дабур
7
Захави
Израиль
Расстановка 5‑3‑2
В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Шотландии в Глазго одержала волевую победу над командой Израиля 3:2. У победителей встречи хет-трик оформил Джеймс Форрест (34-я, 43-я и 64-я минуты), а у гостей мячи забили Бирам Кайал (9) и Эран Захави (75).
Советский спорт16:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Футбол
«Получили пощёчину». Дзюба проанализировал поражение от Швеции
Россия проиграла Швеции и завершила первую Лигу наций ни с чем Черчесов: "Подошли к матчу со Швецией без хорошей подготовки"
Обновлено в 18:30
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче против Камеруна
Нападающий сборной Бразилии Неймар был заменен из-за травмы в товарищеском матче с командой Камеруна (1:0), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:00
Футбол
Сербия и Шотландия вышли в дивизион B Лиги наций
Сборная Литвы не смогла набрать очков на групповом этапе турнира и вылетела в лигу D. В параллельном матче группового этапа Лиги наций сборная Шотландии одержала волевую победу над Израилем со счётом 3:2. Таким образом, шотландская команда заняла 1-е место в группе 1 дивизиона С и вышла в дивизион В.
Обновлено в 17:24
Футбол
Еременко и Лысов оказались вне шорт-листа премии Golden Boy-2018
Итальянское издание Tuttosport не включило представителей РПЛ Сергея Еременко и Михаила Лысова в шорт-лист премии, вручаемой лучшему футболисту в возрасте до 21 года.
Обновлено в 16:00
Футбол
Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом
Обновлено в 16:13
Футбол
В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича
«Милан» подтвердил информацию о возможном возвращении Ибрагимовича. Об этом заявил спортивный директор итальянского клуба Леонардо.
Обновлено в 16:00
Футбол
Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»
Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
Обновлено в 15:56
Футбол
Италия — США 1:0
Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
Обновлено в 16:16
Футбол
Дженнингс покинул петербургский «Зенит»
Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Обновлено в 16:45
Футбол
Волейбольный «Зенит» одержал победу в дебютном матче Лиги чемпионов
По результатам решающей партии питерцы всё-таки дожали соперника и одержали победу (16:14).
Обновлено в 16:34
Футбол
Агент Влашича назвал цену на игрока
Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».
Обновлено в 13:43
Футбол
Головин заявил, что чемпионат Франции во всех аспектах сильнее РПЛ
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал об отличиях французской Лиги 1 и Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:52
Футбол
Полузащитник «Ростова» Вебер пропустит полтора месяца после операции
Полузащитник футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону) Дмитрий Вебер прооперирован и должен приступить к тренировкам через 1,5 месяца, сообщается на официальном сайте ростовчан.
Обновлено в 14:52
Футбол
Костакурта: Манчини проделал отличную работу в сборной Италии
Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта высоко оценил работу главного тренера национальной команды Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявшего петербургский «Зенит».
Обновлено в 13:55
Футбол
Турция и Украина сыграли вничью
Сборные Турции и Украины сыграли вничью в товарищеском матче - 0:0. Игра прошла в Анталье.
Обновлено в 14:56