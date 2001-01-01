Футбол

Хет-трик Экубана принес «Трабзонспору» победу над АЕКСпорт-Экспресс 16:03

«Трабзонспор» обыграл АЕК в 4-м отборочном раунде Лиги Европы — 3:1. В составе победителей хет-трик оформил Калеб Экубан.
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«Трабзонспор» обыграл АЕК

Soccer.ru16:05

Хет-трик Экубана принес «Трабзонспору» победу над АЕК

Спорт-Экспресс16:03
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