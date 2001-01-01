Футбол
Хет-трик Экубана принес «Трабзонспору» победу над АЕКСпорт-Экспресс 16:03
«Трабзонспор» обыграл АЕК в 4-м отборочном раунде Лиги Европы — 3:1. В составе победителей хет-трик оформил Калеб Экубан.
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Гаджеты
Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android
Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 14:56
Транспорт
Первый поезд с «детскими купе» отправился из Москвы в Анапу
Места для проезда пассажиров с детьми расположены в каждом первом купе всех купейных вагонов поезда №109/110 Москва - Анапа.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
Обновлено в 15:43
Политика
Путин заявил, что Россия готова обойтись без Совета Европы
Как подчеркнул президент, наша страна «готова обойтись», если ее не хотят видеть в организации.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Политика
Зеленский призвал завесить всю страну украинскими флагами
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал граждан на День флага вывешивать из окон украинские флаги, чтобы вся страна стала желто-синей.
Обновлено в 15:22
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Найденная в Нижегородской области девочка пошла на поправку
Найденная в лесу в Нижегородской области девочка пошла на поправку.
Обновлено в 04:46
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Футбол
«Легия» и «Рейнджерс» сыграли вничью, «Копенгаген» победил «Ригу»
"Легия" и "Рейнджерс" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы сыграли вничью — 0:0.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Петербурге один человек пострадал при пожаре в складском здании
Один человек пострадал при пожаре в административно-складском здании в Санкт-Петербурге, откуда были эвакуированы 200 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:29
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
В четверг, 22 августа, в 65 лет умер заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено в 15:30
Энергетика
В «Роснефти» ответили на идею Минфина о налоге на попутный газ
В четверг, 22 августа, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти».
Обновлено в 10:24
Политика
Памфилова заявила об «информационном перекосе» перед выборами
"Всего менее двух десятков людей, но шум был на всю Вселенную", - заявила Памфилова в эфире "России 24", отметив, что имеет место "мощный информационный перекос".
Обновлено в 15:42
Политика
Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:48
Хоккей
«Барыс» уступил «Лугано» в контрольной встрече
У швейцарского клуба точные броски на свой счет записали Маттео Романенги (3-я минута), Рето Зури (4, 25), Доминик Ламмер (10), Яни Лаюнен (21), Дарио Бюрглер (28) и Раффаэле Занниц (30).
Обновлено в 16:09
Культура
Участникам «Тавриды-Арт» раскрыли секреты продвижения себя
Обновлено в 10:16
Политика
Трамп собрался отменить право на получение гражданства США по рождению
В США всерьез рассматривается возможность отмены права на предоставление гражданства по рождению, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Музыка
Михаил Гуцериев подарил Дмитрию Колдуну «Чувства без тепла»
Дмитрий Колдун представил первую совместную работу с поэтом Михаилом Гуцериевым "Чувства без тепла" 22 августа 2019 года.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возврата России в G8
«Возвращение Крыма и прекращение боевых действий на Донбассе, возврат более 100 политзаключенных и украинских моряков станет сигналом того, что Россия снова готова занять свое место в повестке высокой дипломатии», — написал он на официальной странице президента Украины в соцсети.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Помпео заявил о «невозможности» свободных выборов при Мадуро
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне считают невозможным проведение свободных выборов в Венесуэле, пока у власти в этой стране находится Николас Мадуро.
Обновлено в 14:36
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС
«Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:54
Общество
Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе
Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
Политика
МИД Канады назвал условия возврата России в формат G8
Глава МИД Канады Христя Фриланд назвала условия, на которых Россия может быть вновь возвращена в состав "большой восьмерки".
Обновлено в 15:05
Политика
Песков отметил нагнетание истерии после взрыва под Архангельском
СМИ специально раздувают нездоровую истерию вокруг взрыва на морском полигоне Минобороны в Архангельской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:31