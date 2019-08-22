Футбол

Хет-трик Экубана принес «Трабзонспору» победу над АЕКСпорт-Экспресс вчера в 16:03

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«Трабзонспор» обыграл АЕК в 4-м отборочном раунде Лиги Европы — 3:1. В составе победителей хет-трик оформил Калеб Экубан.
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