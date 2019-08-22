Футбол
Хет-трик Экубана принес «Трабзонспору» победу над АЕКСпорт-Экспресс вчера в 16:03
«Трабзонспор» обыграл АЕК в 4-м отборочном раунде Лиги Европы — 3:1. В составе победителей хет-трик оформил Калеб Экубан.
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Армия и оружие
Турция не покинет окруженный наблюдательный пункт в Идлибе
Турецкие войска не намерены покидать свой наблюдательный пункт за зоной деэскалации в сирийском селе Мурек, который оказался в окружении сирийской армии.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
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Футбол
Игорь Лещук: «Хотим взять три очка и не важно, кто будет перед нами»
Хотим взять три очка и не важно, кто будет перед нами: «Тамбов», «Локомотив», «Спартак» или любая другая команда.
Обновлено вчера в 22:50
Наука
Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности
Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено вчера в 07:44
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
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Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Расстрелявшего жену челябинского депутата арестовали
Обновлено вчера в 08:54
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено 21 августа в 05:41
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Константин Богомолов подтвердил намерение жениться на Ксении Собчак
Режиссер Константин Богомолов рассказал о своих чувствах к Ксении Собчак, назвав ее будущей женой.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Здоровье
Россиян предупредили о риске смертельных лихорадок из-за комаров
Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Игрок «Краснодара» Кабелла порвал крестообразные связки колена
Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена в выездном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4), сообщает RMC.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Донецкая снайперша рассказала, как украинцы приезжали в ДНР за рабами
Обновлено вчера в 22:34
Наука
Скандинавский бронзовый век привлек большое разнообразие мигрантов в Данию
Мигранты, как представляется, прибывали из различных и потенциально отдаленных мест в период беспрецедентного экономического роста в Южной Скандинавии во II тысячелетии до нашей эры.
Обновлено 21 августа в 15:20
Общество
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии в России
Названы профессии, которые оказывают негативное влияние на репродуктивное здоровье мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Экономика
Администрация США предложит снизить налоги для среднего класса
Администрация США представит предложения по снижению налогов для среднего класса во время предвыборной кампании 2020 года, заявил в четверг журналистам экономический советник президента США Ларри Кудлоу.
Обновлено вчера в 19:12
Культура
Крым с культурной миссией посетит делегация из Италии
Крым с культурной миссией намерена посетить представительная делегация из Италии.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Здоровье
Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8
Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Гаджеты
Android Q получила официальное название
Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено 21 августа в 10:12
Космос
Россия впервые запустила в космос робота
С космодрома «Байконур» вылетел корабль «Союз МС-14».
Обновлено вчера в 02:08
Общество
В школьную программу могут включить уроки по киберспорту
Обновлено вчера в 00:58
Игры
Музыка Poets of the Fall появится в новой игре Сэма Лэйка
Обновлено вчера в 12:55