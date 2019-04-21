«Реал» благодаря хет-трику Бензема обыграл «Атлетик»Нева Спорт 12:44

В матче 33-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" дома одержал разгромную победу над "Атлетиком" из Бильбао со счетом 3:0. В составе победителей хет-трик оформил Карим Бензема.

Политика Экзитполы: На выборах президента Украины Зеленский увеличил отрыв Как сообщают «Вести — Украина», по состоянию на 18.00 по результатам опросов проголосовавших избирателей у шоумена — 78,8% голосов, а у его соперника Петра Порошенко — 21,2%.

Политика Зеленский назвал «задачу номер один» новой украинской власти Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение арестованных в России украинских моряков является «задачей номер один» для Киева.

Политика Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи Ранее Порошенко, выступая в своем штабе, заявил, что позвонит Зеленскому с поздравлениями.

Политика Зеленский заявил о намерении продолжать Минский процесс Лидирующий, по данным экзитполов, на выборах президента Украины кандидат Владимир Зеленский сообщил, что намерен продолжить и даже интерсифицировать Минский процесс по Донбассу.

Наука Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.

Общество В столичный регион идет летнее тепло Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.

Здоровье Диетологи из США назвали пять мифов о ЗОЖ Разговор диетологов о мифических представлениях по поводу разнообразных правил ЗОЖ состоялся на страницах издания New York Magazine, опубликовавшего статью, в которой эксперты назвали распространенные заблуждения в этой сфере.

Происшествия Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!" По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.

Экономика Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.

Хоккей Юниорская сборная России по хоккею уступила США на ЧМ в Швеции Сборная России по хоккею с шайбой проиграла матч группового этапа чемпионата мира команде США. Встреча завершилась со счётом 3:6.

Общество Умер телеведущий и диктор Михаил Быков Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.

Футбол У Дивеева выявлена закрытая черепно-мозговая травма Как сообщает пресс-служба ЦСКА, по результатам обследования у игрока была выявлена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваная рана верхней губы.

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение во втором туре президентских выборов.

Авто На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.

Политика Что ждет Зеленского на посту президента Украины По данным Киевского международного института социологии, 39,1% украинцев ждут, что новый президент первым делом понизит коммунальные тарифы.

Общество Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.

Политика Виталий Захарченко: Аваков как минимум сохранит пост главы МВД Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко отметил, что нынешний глава МВД Арсен Аваков будет исполнять обязанности главы МВД, пока не будет избран новый состав Верховной Рады.