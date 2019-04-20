Хет-трик Бензема принёс «Реалу» победу в матче Примеры с «Атлетиком»Чемпионат 12:06

В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» победил «Атлетик» из Бильбао со счётом 3:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Марио Мелеро. Счёт был открыт на 47-й минуте.

Хет-трик Бензема принёс «Реалу» победу в матче Примеры с «Атлетиком»

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