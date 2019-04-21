Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком» в ПримереProstoProSport 12:05

«Реал» победил «Атлетик» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0. Хет-триком во втором тайме отметился форвард мадридцев Карим Бензема.

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком» в Примере

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