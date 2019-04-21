Футбол

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком» в ПримереProstoProSport 12:05

«Реал» победил «Атлетик» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0. Хет-триком во втором тайме отметился форвард мадридцев Карим Бензема.
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«Реал» разгромил «Атлетик» благодаря хет-трику Бензема

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Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

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Хет-трик Бензема принёс «Реалу» победу в матче Примеры с «Атлетиком»

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Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

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Реал - Атлетик - 3:0. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ12:53
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В Москве один из «Ашанов» перестал продавать алкоголь в Вербное воскресенье после письма из управы

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13 человек задержаны в связи со взрывами на Шри-Ланке

В результате терактов погибло более 200 человек и около 500 пострадало.
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Извержение огромного стратовулкана началось в Индонезии

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Полиция Украины получила более 150 сообщений о нарушениях на выборах

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Порошенко обещает подписать закон о языке

«Если Верховная Рада на следующей неделе примет закон о языке, я буду счастлив и горд, что именно я, как Президент Украины, буду иметь возможность его подписать, и точно подпишу», – отметил он.
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Спартак — Енисей 2:0

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СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
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Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
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Российские хоккеисты проиграли США на ЮЧМ

Встреча завершилась со счетом 3:6. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Егор Чинахов, Родион Амиров и Егор Спиридонов.
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В Кривом Роге в список избирателей внесли восьмилетнего мальчика

"Правоохранители проверяют, каким образом был внесен в список избирателей одного из участков Кривого Рога восьмилетний мальчик", - говорится в сообщении агентства.
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В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»

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Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
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Эксперты рассказали об основных причинах неприятного запаха изо рта

Эксперты рассказали о причинах неприятного запаха изо рта.
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Ярославские власти повысили арендую плату для киноклуба «Нефть» после скандального показа фильма о политических и гражданских активистах.
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Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
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Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
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Станцию метро «Горьковская» закрыли на проверку

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Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

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Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

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В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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