Футбол
Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком» в ПримереProstoProSport 12:05
«Реал» победил «Атлетик» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0. Хет-триком во втором тайме отметился форвард мадридцев Карим Бензема.
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