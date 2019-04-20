Футбол
Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком» в ПримереProstoProSport 12:05
«Реал» победил «Атлетик» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0. Хет-триком во втором тайме отметился форвард мадридцев Карим Бензема.
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Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
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Кудрин прокомментировал победу Зеленского на выборах президента Украины
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Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
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НХЛ назвала претендентов на приз лучшему защитнику регулярного сезона
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Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
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Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
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Бетис — Валенсия 1:2
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