Футбол
Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»Sportbox.RU 12:07
Мадридский «Реал» обыграл «Атлетик» из Бильбао в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 3:0. Победу хозяевам принесли три точных удара Карима Бензема на 47-й, 76-й и 90-й минутах встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
Обновлено в 04:10
Футбол
Спартак — Енисей 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 05:00
Хоккей
Российские хоккеисты проиграли США на ЮЧМ
Встреча завершилась со счетом 3:6. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Егор Чинахов, Родион Амиров и Егор Спиридонов.
Обновлено в 12:11
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
Обновлено в 07:19
Религия
Православные отметят Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Видео с выступлением Медведевой в латексном костюме появилось в сети
Выступление двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой на Ice Fantasia 2019 в Южной Корее обнародовал певец.
Обновлено вчера в 08:13
Финансы
Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе
Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
Обновлено 19 апреля в 11:37
Энергетика
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Футбол
«Боруссия» разгромила «Фрайбург» благодаря голу и двум передачам Ройса
В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» дома потерпел разгромное поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 0:4. В составе победителей по мячу забили Жейдон Санчо с передачи Марко Ройса на 12-й минуте, Марко Ройс с передач Рафаэля Геррейро на 54-й минуте, Марио Гетце с передачи Марко Ройса на 79-й минуте и Пако Алькасер с пенальти на 87-й минуте.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Появились подробности одного из взрывов в Шри-Ланке
Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Вийеварден заявил, что личности организаторов серии взрывов в стране были установлены.
Обновлено в 10:41
Общество
Чайка открыл казачий кадетский корпус на Кубани
Генеральный прокурор России Юрий Чайка принял участие в открытии реконструированного казачьего кадетского корпуса на Кубани.
Обновлено в 12:20
Экономика
Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам
Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в первом квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Туве поймали седьмого сбежавшего из изолятора
Обновлено в 11:26
Политика
Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского
Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него.
Обновлено в 11:51
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ
По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями
Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Адвокат Трампа сообщил о связях Клинтон с Украиной
О связях сотрудников предвыборного штата экс-госсекретаря и несостоявшегося президента США Хиллари Клинтон с представителями Украины стало известно от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Обновлено в 11:54
Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Отечественный внедорожник Lada 4х4 был доработан в тюнинг-ателье «Сервис-центр 999» в Нальчике, после чего он стал настоящим премиальным авто.
Обновлено в 01:28
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31