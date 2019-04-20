Футбол
Хет-трик Бензема помог «Реалу» разгромить «Атлетик»Sport24.ru 12:07
«Реал» обыграл «Атлетик» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой команды Зинедина Зидана со счетом 3:0. Победу хозяевам принес французский форвард Карим Бензема, оформивший в матче хет-трик.
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