Хет-трик Бензема помог «Реалу» разгромить «Атлетик»Sport24.ru 12:07

«Реал» обыграл «Атлетик» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой команды Зинедина Зидана со счетом 3:0. Победу хозяевам принес французский форвард Карим Бензема, оформивший в матче хет-трик.

Все про Спорт ру

Кино Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.

Общество «Ашан» в столичном ТЦ «Авиапарк» приостановил продажу алкоголя из‑за Вербного воскресенья Посетители гипермаркета «Ашан» в московском торговом центре «Авиапарк» столкнулись с тем, что в выходные магазин приостановил продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья, сообщает «Открытые медиа».

Происшествия Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.

Шоу-бизнес Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра» О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.

Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.

Шоу-бизнес Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.

Политика США дали Порошенко гарантии неприкосновенности Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Политика США утратили статус мирового гаранта сохранности золота Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.

Политика 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

Политика Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.

Гаджеты Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.

Политика Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.

Наука Как сидячий образ жизни губит организм Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Шоу-бизнес Адвокат Ирины Цывиной рассказала о странном заболевании актрисы Юлия Вербицкая постоянно созванивалась с Цывиной и пыталась договориться о встрече, но Ирина все время переносила это событие, говорила, что мерзнет и не хочет выходить из дома в такую погоду.

Здоровье В России каждая третья женщина имеет ожирение Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».

Общество Суд отправил под арест экс-президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева Суд отправил под домашний арест экс-президента банка "Югра" Дмитрия Шиляева. Об этом в воскресенье сообщил источник ТАСС.