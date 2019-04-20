Футбол
Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Атлетик» в чемпионате ИспанииRT на русском вчера в 12:06
Футболисты мадридского «Реала» победили «Атлетик» из Бильбао в матче 33-го тура чемпионата Испании. Матч, проходивший на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершился победой хозяев со счётом 3:0. Хет-триком отметился нападающий «Реала» Карим Бензема.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бензема показал второй результат по забитым голам за сезон за карьеру в «Реале»
Sport24.ruвчера в 20:04
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Обновлено вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями
Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290
Обновлено в 02:00
Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах за последние три год выросла наиболее существенно, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова решила всерьез заняться здоровьем
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Политика
Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
«Солнцепек» впервые примет участие в параде Победы в Белогорске
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Из детсада в Тюмени эвакуировали 318 человек
Из здания дошкольного учреждения эвакуировали 318 человек - и дети и персонал в порядке, никто не пострадал.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Забайкалье больше 600 человек лишились имущества из-за пожаров
Пострадали 17 населенных пунктов. Повреждены больше 150 домов, в том числе жилые.
Обновлено в 01:34
Наука
Колебания солнечного излучения связали со стабильностью земного климата
Американские климатологи показали, что переход между стабильными состояниями теплого климата и «Земли-снежка» может быть индуцирован небольшими случайными колебаниями интенсивности солнечного излучения.
Обновлено 20 апреля в 12:29
Политика
«Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео
Петр Порошенко уже признал свое поражение, а Зеленский пообещал избирателям не подвести их.
Обновлено вчера в 15:23
Гаджеты
Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах
Южнокорейская Samsung Electronics отложила свои медиамероприятия в Гонконге и Шанхае по случаю запуска на рынок нового гнущегося смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 01:52
Политика
Эксперты спрогнозировали отношения России и Украины при Зеленском
Лидирующий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский может смягчить политику Киева в отношении украинизации и милитаризации, но радикально курс страны не поменяет.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
В ДТП в Северном районе пострадала жительница Самары
В результате ДТП пострадала пассажирка «Лады», 58-летнюю пенсионерку с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом руки госпитализировали в бугурусланскую больницу.
Обновлено в 01:09
Кино
Вторая серия «Игры Престолов» появилась в сети раньше времени
В интернете, на несколько часов раньше премьеры, появилась вторая серия знаменитого сериала «Игра Престолов».
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Пьяные девушки залезли на коней Клодта на Аничковом мосту
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Зеленский обгоняет Порошенко на выборах почти в три раза
Обновлено в 01:52
Музыка
Юная петрозаводчанка выступила на популярном шоу на НТВ
Выступление петрозаводчанки начинается с 51:25. За нашу землячку можно проголосовать на сайте телеканала НТВ в разделе, посвященном шоу.
Обновлено в 01:53
Футбол
«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Реала»
Обновлено в 00:30
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено 20 апреля в 18:53
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Взлетевшая нефть вытащит российские акции и рубль
Пятница для российского рынка акций была во многом знаковым днем.
Обновлено в 02:10
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36