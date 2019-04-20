Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Атлетик» в чемпионате ИспанииRT на русском вчера в 12:06

Футболисты мадридского «Реала» победили «Атлетик» из Бильбао в матче 33-го тура чемпионата Испании. Матч, проходивший на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершился победой хозяев со счётом 3:0. Хет-триком отметился нападающий «Реала» Карим Бензема.

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Футбол Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).

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