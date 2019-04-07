Футбол

Хет-трик Бельфодиля принес «Хоффенхайму» победу над «Аугсбургом»Спорт-Экспресс 11:26

Аугсбург — Хоффенхайм
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «СГЛ Арена»
6′
Андрей Крамарич
Михаэль Грегорич
13′
Рис Оксфорд
Альфред Финнбогасон
27′
Марко Рихтер
Андре Хан
60′
61′
Исхак Бельфодиль
62′
Надьем Амири
Эрмин Бичакчич
66′
Нико Шульц
Джошуа Бренет
68′
Керем Демирбай
Даниэль Байер
Серхио Кордова
74′
74′
Исхак Бельфодиль
80′
Андрей Крамарич
Леонардо Битенкур
82′
Исхак Бельфодиль
"Хоффенхайм" разгромил "Аугсбург" в матче 28-го тура чемпионата Германии - 4:0. В составе победителей Исхак Бельфодиль оформил хет-трик, еще один гол на счету у Андрея Крамарича. "Хоффенхайм" набирает 44 очка после этой встречи и поднимается на седьмое место в турнирной таблице бундеслиги.
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