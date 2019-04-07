Футбол
Хет-трик Бельфодиля принес «Хоффенхайму» победу над «Аугсбургом»Спорт-Экспресс 11:26
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «СГЛ Арена»
|6′
Андрей Крамарич
Михаэль Грегорич
|13′
Рис Оксфорд
Альфред Финнбогасон
|27′
Марко Рихтер
Андре Хан
|60′
|61′
Исхак Бельфодиль
|62′
Надьем Амири
Эрмин Бичакчич
|66′
Нико Шульц
Джошуа Бренет
|68′
Керем Демирбай
Даниэль Байер
Серхио Кордова
|74′
|74′
Исхак Бельфодиль
|80′
Андрей Крамарич
Леонардо Битенкур
|82′
Исхак Бельфодиль
|42%
|Владение мячом
|58%
|75%
|Процент точных передач
|86%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|8
|5
|Сейвы вратарём
|1
|4
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|3
|13
|Отборы
|12
|10
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Аугсбург
Расстановка 3‑4‑3
40
Кобель
27
Финнбогасон
6
Гоувелеув
38
Данзо
17
Шмид
19
Ку Чжа Чхоль
21
Кордова
31
Макс
28
Хан
11
Грегорич
22
Чжи Дон Вон
1
Бауманн
11
Гриллич
22
Фогт
21
Хюбнер
3
Кадержабек
4
Бичакчич
10
Демирбай
13
Битенкур
2
Бренет
28
Салаи
19
Бельфодиль
3 ×
Хоффенхайм
Расстановка 3‑5‑2
"Хоффенхайм" разгромил "Аугсбург" в матче 28-го тура чемпионата Германии - 4:0. В составе победителей Исхак Бельфодиль оформил хет-трик, еще один гол на счету у Андрея Крамарича. "Хоффенхайм" набирает 44 очка после этой встречи и поднимается на седьмое место в турнирной таблице бундеслиги.
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