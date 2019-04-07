Футбол

Хет-трик Бельфодиля помог «Хоффенхайму» разгромить «Аугсбург»Sport24.ru 11:27

Аугсбург — Хоффенхайм
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «СГЛ Арена»
6′
Андрей Крамарич
Михаэль Грегорич
13′
Рис Оксфорд
Альфред Финнбогасон
27′
Марко Рихтер
Андре Хан
60′
61′
Исхак Бельфодиль
62′
Надьем Амири
Эрмин Бичакчич
66′
Нико Шульц
Джошуа Бренет
68′
Керем Демирбай
Даниэль Байер
Серхио Кордова
74′
74′
Исхак Бельфодиль
80′
Андрей Крамарич
Леонардо Битенкур
82′
Исхак Бельфодиль
«Хоффенхайм» разгромил на выезде «Аугсбург» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая на стадионе «ВВК-Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Счет в матче открыл Андрей Крамарич.
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