Футбол

Хет-трик Агуэро принес «Манчестер Сити» победу в игре с «Арсеналом»РИА Новости 13:38

Манчестер Сити — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Серхио Агуэро
1′
11′
Лоран Косельни
40′
Лукас Торрейра
Серхио Агуэро
44′
Серхио Агуэро
61′
Илкай Гюндоган
65′
66′
Алекс Ивоби
Аарон Рэмзи
66′
Сеад Колашинац
Денис Суарес
79′
Шкодран Мустафи
Константинос Мавропанос
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
81′
Кевин де Брюйне
Рияд Марез
88′
Хет-трик аргентинского футболиста Серхио Агуэро принес "Манчестер Сити" домашнюю победу над лондонским "Арсеналом" в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:1.
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Серхио Агуэро
Нам было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый мяч, но мы проиграли. Сегодня я очень доволен. В моменте с третьим голом сначала подумал, что мяч ударился мне в грудь, но потом посмотрел повтор и увидел, что это была рука.
— Серхио Агуэро, аргентинский футболистЧемпионат 15:24

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