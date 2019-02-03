Хет-трик Агуэро принес «Манчестер Сити» победу в игре с «Арсеналом»РИА Новости 13:38

Нам было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый мяч, но мы проиграли. Сегодня я очень доволен. В моменте с третьим голом сначала подумал, что мяч ударился мне в грудь, но потом посмотрел повтор и увидел, что это была рука.

Хет-трик аргентинского футболиста Серхио Агуэро принес "Манчестер Сити" домашнюю победу над лондонским "Арсеналом" в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:1.

Хет-трик Агуэро принес «Манчестер Сити» победу в игре с «Арсеналом»

Авто Обновленный Lada Largus появится в 2020 году Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.

Происшествия У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз «По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании «эхинококкозом» 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.

Здоровье Назван лучший способ уберечься от рака Лучшей мерой профилактики рака является отказ от курения.

Происшествия Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за мороза Самолет из Москвы не смог приземлится в аэропорту Красноярска из-за сильнейшего мороза. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Около 30 тысяч человек остались без воды в Энгельсе В городе Энгельс около 30 тысяч жителей остались без воды из-за понижения давления холодного водоснабжения.

Экономика Tesla может грозить банкротство Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости".

Музыка Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет.

Транспорт В России появятся уменьшенные дорожные знаки В России могут появится уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщает газета "Известия".

Происшествия Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области увеличилось Число погибших в результате аварии с автобусом в Калужской области увеличилось до семи человек.

Происшествия В США самолет упал на жилой район В городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США) самолет потерпел крушение в жилом районе, сообщает Sun.

Общество Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.

Авто Продажи удлинённого седана Volkswagen Jetta стартуют в марте Продажи удлиненной версии Volkswagen Jetta стартуют 11 марта. Седан появится на китайском рынке под названием Sagitar.

Общество Житель Канады выиграл в лотерею около 25,5 миллиона долларов Житель Канады выиграл в лотерею почти 33,4 миллиона канадских долларов (около 25,5 миллиона долларов США), сообщил телеканал CTV News со ссылкой на Корпорацию лотерей и азартных игр Онтарио (OLG).

Авто Кроссоверы Zotye подорожали на рынке России Кроссоверы марки Zotye T600 и Coupa 2019 подорожали на первичном России по итогу января.

Политика На Украине рассказали, к чему привел обман Запада Запад обманул Украину, в результате чего страна осталась одна со своими проблемами, заявил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в интервью телеканалу "112 Украина".

Происшествия Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в Туве Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 327 км к западу-юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Происшествия В Хабаровском крае обнаружили мертвого тигра Мертвый тигр обнаружен в двух километрах от поселка Сита в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщается в понедельник на сайте министерства природных ресурсов региона.

Здоровье Роспотребнадзор призвал ЕАЭС обезопасить продукты от глицидола В Роспотребнадзоре заявили, что Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) должен обезопасить продукты и детское питание от глицидола.

Технологии Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк» Причина заключается в желании разработчиков убрать саму возможность спама и флэш-мобов, при которых группы единомышленников специально занижают рейтинги видеороликов, тем самым нанося вред авторам контента и их каналам в YouTube.

Политика На выборах президента Сальвадора лидирует правоцентрист Найиб Букеле Экс-руководитель администрации столицы Сальвадора Найиб Букеле, представляющий правоцентристский "Большой альянс за национальное единство", по предварительным данным, лидирует на выборах президента страны.

Экономика Счета Дальнегорского ГОК арестовали за долги перед энергетиками Как сообщает пресс-служба ДЭК, задолженность градообразующего предприятия перед энергетиками продолжает расти.

Космос Источник рассказал о ремонте трещины во «Фрегате» Компания Arianespace не согласилась на российское предложение о ремонте трубопровода гелия разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру.

Экономика Кабмин утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов Правительство РФ утвердило проект концепции повышения эффективности бюджетных расходов на ближайшие шесть лет, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.