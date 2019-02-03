Футбол

Хет-трик Агуэро принес «Манчестер Сити» победу в игре с «Арсеналом»РБК 14:01

Манчестер Сити — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Серхио Агуэро
1′
11′
Лоран Косельни
40′
Лукас Торрейра
Серхио Агуэро
44′
Серхио Агуэро
61′
Илкай Гюндоган
65′
66′
Алекс Ивоби
Аарон Рэмзи
66′
Сеад Колашинац
Денис Суарес
79′
Шкодран Мустафи
Константинос Мавропанос
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
81′
Кевин де Брюйне
Рияд Марез
88′
Встреча 25-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан». В составе победителей хет-трик оформил аргентинский нападающих Серхио Агуэро. «Арсенал» ответил голом защитника Лорана Косьельни.
Читать в источнике
Серхио Агуэро
Нам было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый мяч, но мы проиграли. Сегодня я очень доволен. В моменте с третьим голом сначала подумал, что мяч ударился мне в грудь, но потом посмотрел повтор и увидел, что это была рука.
— Серхио Агуэро, аргентинский футболистЧемпионат 15:24

Подробнее о событии

Агуэро признал, что забил рукой «Арсеналу»

Советский спорт14:50

Футбол, АПЛ, Манчестер Сити - Арсенал, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru10:45

Серхио Агуэро: «Третий гол забил рукой»

Матч ТВ14:06

Вы все еще против введения VAR? Отсутствие повтора похоронило «Арсенал» в игре с «Ман Сити»

Sport24.ru13:47

Агуэро забил самый быстрый гол АПЛ последних 4 лет и сделал 10-й хет-трик. Больше - только у Ширера

Спорт-Экспресс15:53

Агуэро: третий гол «Арсеналу» я забил рукой

Чемпионат15:24

Агуэро прекрасен: больше всех в АПЛ забивает топам и мчит к рекорду по хет-трикам

Sports.ru16:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Происшествия

Появились фото с места ДТП с автобусом в Калужской области

Обновлено в 03:14
Музыка

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Авто

«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок

Обновлено в 07:36
Театры

В Петербурге умер актер Анатолий Артемов

Обновлено в 14:19
Происшествия

В Энгельсе 30 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии

В городе Энгельсе Саратовской области порядка 30 тысяч жителей остались без воды из-за понижения давления холодного водоснабжения в связи с аварией, произошедшей на сетях водоканала.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште

Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву.
Обновлено в 16:44
Происшествия

Начинаются подводные поиски пропавшего самолета, на котором летел Сала

Подводные поиски самолета с футболистом "Кардифф Сити" Эмилиано Салой, который пропал над Ла-Маншем в январе, начинаются в воскресенье, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 06:30
Общество

В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $20,3 млн

Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 26,6 млн канадских долларов ($20,3 млн) разыграли в Канаде.
Обновлено в 02:17
Авто

Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте

Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Гаджеты

Ростех запустил в продажу телефон с защитой от прослушки

Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).
Обновлено в 07:56
Происшествия

Анархисты облили краской посольство Италии в Афинах

Анархисты из группировки "Рубикон" забросали красной краской здание посольства Италии в Афинах, МИД Греции обещает наказать виновных.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Петербуржцы застряли в холодном «Аллегро» в Финляндии

Обновлено в 12:33
Экономика

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Задержанный за взрывчатку аспирант МГУ сообщил о пытках в полиции

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, которого подозревают в изготовлении взрывчатки, пожаловался на насилие и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 10:15
Происшествия

МВД проверит полицейских, скинувших дедушку со скамейки

Сотрудники министерства внутренних дел проведут проверку действий полицейских, которые скинули пожилого мужчину со скамейки на пол.
Обновлено в 16:35
Технологии

Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»

Разработчики самого популярного в мире сервиса потоковой трансляции видео YouTube в данный момент рассматривают идею удаления из сервиса кнопки «дизлайк» («не нравится»), при помощи которой зрители выражают свое негативное отношение к контенту.
Обновлено в 04:12
Происшествия

У суворовцев из Ульяновска нашли личинки червей

В Ульяновском суворовском училище выявлена вспышка паразитарной болезни эхинококкоза, вызываемая ленточными червями.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие

Пентагон в семь раз увеличит количество военных на границе с Мексикой

Обновлено в 16:55
Авто

Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети

Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Число мигрантов, погибших при крушении лодки на Багамах, выросло до 28

Обновлено в 16:53
Спорт

Трусова побила рекорды Загитовой и Медведевой на юниорском ЧМ

Трусова получила за свой прокат 164,44 балла, что больше мирового рекорда, установленного Загитовой 28 сентября 2018 года (158,50).
Обновлено в 16:19
Футбол

«Реал» разгромил «Алавес» в матче Испании

Обновлено в 16:48
Общество

Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ

Обновлено в 07:53
Происшествия

В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками

Рядом с иракским Баладом подорвался на мине автобус с паломниками. Несколько человек погибли, есть пострадавшие.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Три человека погибли в московском гараже, отравившись угарным газом

Как передает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов, следователи предполагают, что люди погибли, отравившись угарным газом от заведенного автомобиля.
Обновлено в 16:37
Экономика

На российском рынке упали цены на iPhone XR

Смартфоны iPhone XR, выпущенные компанией Apple в сентябре прошлого года, неожиданно упал в стоимости на российском рынке.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео

Видео прорыва дамбы в Бразилии опубликовали в интернете. Жертвами происшествия стали 115 человек.
Обновлено вчера в 00:56
Общество

Названа самая популярная среди российской молодежи профессия

Профессия "предприниматель" снова набирает популярность среди молодежи.
Обновлено в 16:49
ещё по теме
Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное