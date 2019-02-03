Футбол

Хет-трик Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»Газета.Ru 13:31

Манчестер Сити — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Серхио Агуэро
1′
11′
Лоран Косельни
40′
Лукас Торрейра
Серхио Агуэро
44′
Серхио Агуэро
61′
Илкай Гюндоган
65′
66′
Алекс Ивоби
Аарон Рэмзи
66′
Сеад Колашинац
Денис Суарес
79′
Шкодран Мустафи
Константинос Мавропанос
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
81′
Кевин де Брюйне
Рияд Марез
88′
"Манчестер Сити" нанес поражение лондонскому "Арсеналу" в 25-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей хет-трик оформил форвард Серхио Агуэро.
Читать в источнике
Серхио Агуэро
Нам было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый мяч, но мы проиграли. Сегодня я очень доволен. В моменте с третьим голом сначала подумал, что мяч ударился мне в грудь, но потом посмотрел повтор и увидел, что это была рука.
— Серхио Агуэро, аргентинский футболистЧемпионат 15:24

Подробнее о событии

Агуэро вышел на второе место по количеству хет-триков в АПЛ

Матч ТВ18:40

Агуэро вышел на 2-е место по количеству хет-триков в АПЛ, обойдя Фаулера

Чемпионат18:21

Агуэро прекрасен: больше всех в АПЛ забивает топам и мчит к рекорду по хет-трикам

Sports.ru16:11

Вы все еще против введения VAR? Отсутствие повтора похоронило «Арсенал» в игре с «Ман Сити»

Sport24.ru13:47

Агуэро забил самый быстрый гол АПЛ последних 4 лет и сделал 10-й хет-трик. Больше - только у Ширера

Спорт-Экспресс15:53

Футбол, АПЛ, Манчестер Сити - Арсенал, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru10:45

Агуэро признал, что забил рукой «Арсеналу»

Советский спорт14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Происшествия

В центре Москвы произошел пожар в жилом доме

Обновлено в 18:06
Происшествия

Самолет упал в жилом районе Калифорнии

Самолет упал на дома в одном из жилых районов в американском штате Калифорния. В результате инцидента погибли как минимум два человека.
Обновлено в 19:49
Происшествия

Найден исчезнувший самолет с футболистом «Кардифф сити»

Обнаружен пропавший над Ла-Маншем в прошлом месяце самолет, на борту которого находился аргентинский футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 18:06
Транспорт

В России появятся уменьшенные дорожные знаки

В России могут появится уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:53
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Названа причина появления червей в легких курсантов-суворовцев

Мать одного из курсантов сообщила, что во время обследования у учащихся были обнаружены «черви в легких».
Обновлено в 18:56
Общество

В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $25,5 млн

Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 33,4 млн канадских долларов ($25,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области увеличилось

Число погибших в результате аварии с автобусом в Калужской области увеличилось до семи человек.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Попытки врачей спасти Децла попали на видео

Обновлено в 08:14
Авто

Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети

Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Театры

В Петербурге умер актер Анатолий Артемов

Обновлено в 14:19
Здоровье

Минздрав сообщил об увеличении случаев заболевания раком в России

В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ.
Обновлено в 17:10
Гаджеты

«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки

«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки, о чем сообщают «РИА Новости» ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».
Обновлено в 02:52
Авто

Nissan не будет выпускать X-Trail в Великобритании

Компания Nissan отказалась выпускать кроссоверы X-Trail на заводе в британском городе Сандерленд.
Обновлено в 11:31
Авто

Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине

Обновлено в 15:36
Общество

Папа Римский впервые прибыл в ОАЭ с официальным визитом

Папа Римский Франциск впервые прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Самолёт с папой приземлился в Абу-Даби.
Обновлено в 17:08
Экономика

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Авто

Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте

Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште

Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву.
Обновлено в 16:44
Космос

Прорывные технологии не втянут нас в гонку вооружений

Характер реакции объясняется тем, что в НАТО никак не ожидали, что российская оборонка способна на такой прорыв.
Обновлено в 09:35
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать шоферов‐нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, нарушающих правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Ученые раскрыли состав упавшего на Кубе метеорита

Ученые на Кубе изучают осколки метеорита, рухнувшего в провинции Пинар-дель-Рио. Самый крупный обломок составляет 11 см в длину.
Обновлено 01 февраля в 22:41
Технологии

Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»

Разработчики самого популярного в мире сервиса потоковой трансляции видео YouTube в данный момент рассматривают идею удаления из сервиса кнопки «дизлайк» («не нравится»), при помощи которой зрители выражают свое негативное отношение к контенту.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Автобус с паломниками подорван в Ираке

В Ираке был подорван автобуса с шиитскими паломниками, сообщает Al Sumaria. Как рассказал источник телеканала, есть погибшие и раненые.
Обновлено в 19:55
Общество

Глава аппарата правительства Константин Чуйченко о продолжении реформы контроля и надзора

Принято решение о создании специального департамента в аппарате правительства, совершенствование контроля и надзора будет важнейшим направлением его работы.
Обновлено в 17:52
Спорт

Ласицкене выиграла «Русскую зиму» с лучшим результатом сезона

Обновлено в 12:15
Общество

Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира

В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Политика

Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа

Израиль приступил к строительству нового «наземного барьера» вдоль границ сектора Газа, чтобы защититься от проникновения палестинских боевиков.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Почти 30 мигрантов погибли при кораблекрушении у Багамских островов

Обновлено в 19:12
ещё по теме
Серхио Агуэро
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное