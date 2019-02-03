Футбол

Хет-трик Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»Газета.Ru 13:31

Манчестер Сити — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Серхио Агуэро
1′
11′
Лоран Косельни
40′
Лукас Торрейра
Серхио Агуэро
44′
Серхио Агуэро
61′
Илкай Гюндоган
65′
66′
Алекс Ивоби
Аарон Рэмзи
66′
Сеад Колашинац
Денис Суарес
79′
Шкодран Мустафи
Константинос Мавропанос
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
81′
Кевин де Брюйне
Рияд Марез
88′
"Манчестер Сити" нанес поражение лондонскому "Арсеналу" в 25-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей хет-трик оформил форвард Серхио Агуэро.
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Серхио Агуэро
Нам было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый мяч, но мы проиграли. Сегодня я очень доволен. В моменте с третьим голом сначала подумал, что мяч ударился мне в грудь, но потом посмотрел повтор и увидел, что это была рука.
— Серхио Агуэро, аргентинский футболистЧемпионат 15:24

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