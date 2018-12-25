Футбол

Хесе: скучаю по футболу и каждый день жду открытия трансферного окна
Чемпионат
08:11

Хочу вновь выйти на поле как можно скорее. Сейчас я провожу каждый день в ожидании открытия трансферного окна. В целом чувствую себя хорошо и много тренируюсь.
Чемпионат08:11

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Хесе: «Считаю дни до открытия трансферного окна»

Спорт-Экспресс07:31

Бывший нападающий «Реала» заявил о желании покинуть «ПСЖ» в это трансферное окно

Sportbox.RU09:08

Хесе: скучаю по футболу и каждый день жду открытия трансферного окна

Чемпионат08:11

Бывший нападающий «Реала» заявил о желании покинуть «ПСЖ» в это трансферное окно

Матч ТВ09:08

Хесе: «Считаю дни до открытия трансферного окна»

Sport24.ru08:22
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Политика

Медведев расширил санкции против Украины

Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.
Обновлено в 07:07
Политика

Военные предприятия Украины попали в список санкций России

Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой

Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой.
Обновлено в 09:45
Политика

Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1

Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.
Обновлено в 09:51
Общество

Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

В Дагестане при обрушении моста пострадали три человека

В результате инцидента пострадали три человека, которые с различными травмами госпитализированы в местную больницу.
Обновлено в 09:14
Спорт

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Биатлонист Антон Шипулин завершает карьеру. Об этом он объявил на пресс-конференции, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-руководителя Росалкогольрегулирования

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно», — огласила постановление судья.
Обновлено в 10:30
Общество

Глава Клинцов оплатил поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов из собственных средств оплатил поездку детей чиновников в Турцию.
Обновлено в 09:42
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика

Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале

Защита Марии Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки из американской тюрьмы в феврале 2019 года, сообщил отец обвиняемой Валерий Бутин.
Обновлено в 10:50
Общество

Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год

Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора.
Обновлено в 04:20
Авто

Площадку «Соллерс» в Алабуге выбрали для серийного производства Aurus

Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке "Соллерс" в Алабуге, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Москве таксист протащил инспектора ДПС 50 метров по проезжей части

Обновлено в 09:12
Происшествия

У подорвавшегося на боеприпасе российского полицейского нашли арсенал

Обновлено в 10:28
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское

Обновлено в 06:51
Политика

В сети обратили внимание на реакцию Путина на слова Лукашенко

В сети обратили внимание на реакцию президента России Владимира Путина, которую тот проявил, слушая своего белорусского коллегу Александра Лукашенко во время переговоров.
Обновлено в 08:39
Кино

Кевин Спейси записал обращение к фанатам в образе Фрэнка Андервуда

Обновлено вчера в 14:31
Политика

Путин заявил об успешном развитии отношений России и Белоруссии

Владимир Путин заявил, что отношения России и Белоруссии развиваются успешно. В Москве проходит встреча глав двух стран.
Обновлено в 08:35
Политика

В Кремле прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию

В Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд урегулирует ситуацию вокруг нашумевшей поездки детей брянских чиновников в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:44
Общество

Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом

Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Москве у родителей юных футболистов украли около миллиарда рублей

В Москве задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет, которых подозревают в мошенничестве с общей суммой ущерба около миллиарда рублей, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:08
Политика

В Раде предложили «выгнать МВФ из страны»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о необходимости прекратить брать кредиты Международного валютного фонда и «выгнать МВФ из страны».
Обновлено в 07:31
Происшествия

Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Обновлено в 02:38
Происшествия

В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте

Обновлено в 07:50
Политика

Движение «Голос» заявило о фальсификациях на выборах в Приморье

Обновлено вчера в 22:35
Политика

Трамп пообщался с детьми в канун Рождества

Дональд и Меланья Трамп отвечали на звонки детей, которые хотели знать, где в данный момент находится Санта-Клаус.
Обновлено в 08:17
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Хесе Родригес
Испанский футболист
Испанский футболист, игрок французского «Пари Сен-Жермен». Играет на позиции крайнего атакующего полузащитника, преимущественно на левом фланге, также способен играть на позиции нападающего.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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