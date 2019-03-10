Спорт

Немка Херрман выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлонуИнтерфакс-Спорт 09:53

Биатлонистка сборной Германии Дениз Херрман победила в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде в воскресенье. На четырех огневых рубежах немка допустила два промаха.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Павлова считает лишним предъявлять биатлонистке Херрман претензии за допинговую историю

ТАСС10:27

Евгения Павлова: Выступила в пасьюте хорошо с учетом нынешнего состояния

Советский спорт10:51

«На финишной прямой я старалась быть сучкой». Норвежка рассказала о борьбе на ЧМ по биатлону

Sport24.ru10:47

Евгения Павлова: «В таком состоянии 9-е место в гонке преследования — очень хороший результат»

Матч ТВ11:14

Дальмайер: не умею бегать так быстро, как Херманн

Чемпионат10:24

Тириль Экхофф: «На финишной прямой просто пыталась занять хорошее место и быть сучкой»

Sports.ru10:24

«Рада снова вернуться в бой». Экхофф - о серебре в пасьюте на ЧМ

Спорт-Экспресс11:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Происшествия

В Эфиопии разбился пассажирский самолет, на борту было 157 человек

Обновлено в 05:18
Спорт

Пидручный победил в пасьюте на ЧМ по биатлону, Гараничев — девятый

Украинец Дмитрий Пидручный одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Задержана мать брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки

Обновлено в 10:47
Происшествия

В Москве горит склад на площади две тысячи квадратных метров

«Горит складское здание, площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров», — рассказали в ведомстве РИА Новости.
Обновлено в 10:57
Экономика

Как деньги утекают из России в Узбекистан

В прошлом году физлица вывели $9,48 млрд. При этом больше всего денег из нашей страны отправляется в Узбекистан.
Обновлено в 13:21
Происшествия

На юге Таиланда взорвались семь бомб

Семь самодельных бомб взорвались в субботу и воскресенье в провинциях Сатхун и Пхаттхалунг на юге Таиланда, еще семь были обнаружены в тех же провинциях силами безопасности и обезврежены, при взрывах никто не пострадал, сообщает в воскресенье Третий национальный телеканал Таиланда.
Обновлено в 11:58
Общество

В Москве прошел митинг за свободный интернет

В акции за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 09:25
Здоровье

В Ульяновской области зафиксирована вспышка кори

У 11 жителей Николаевского района Ульяновской области по состоянию на 10 марта подтвержден диагноз кори.
Обновлено в 13:06
Кино

Скончался актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара»

В возрасте 84 лет ушел из жизни знаменитый американский актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телесаге "Санта-Барбара".
Обновлено в 09:08
Футбол

«Зенит» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли «Уфу» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:32
Происшествия

Новокуйбышевский НПЗ работает, несмотря на пожар

Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Происшествия

Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Футбол

Динамо — Спартак 0:1 (2-й тайм)

Болельщики московского футбольного клуба "Динамо" устроили акцию протеста из-за перенесенного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака", который должен был пройти на новом стадионе в Петровском парке.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Здание школы частично обрушилось в Чувашии

В Урмарском районе Чувашии произошло частичное обрушение двухэтажной школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 04:47
Общество

В Ленэкспо на Масленицу пришли петербуржцы, но праздника не увидели

На последний кульминационный день Масленицы в Ленэкспо пришли петербуржцы с детьми, но вместо музыки и аниматоров гостей встретила пустота и тишина.
Обновлено в 13:03
Общество

Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

Обновлено в 05:41
Общество

Владимира Этуша кремируют 12 марта на Троекуровском кладбище

12 марта 2019 г. на Троекуровском кладбище в Москве кремируют народного артиста СССР Владимира Этуша, скончавшегося 9 марта.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В центре Стокгольма взорвался автобус

В воскресенье в центре Стокгольма взорвался автобус. Машина охвачена пламенем, над местом ЧП поднимается столб черного дыма.
Обновлено в 06:59
Кино

Виктор Сухоруков отреагировал на съемки «Брата-3»

Российский актер Виктор Сухоруков осудил намерение музыканта и шоумена Стаса Борецкого снять фильм "Брат-3".
Обновлено в 10:21
Общество

В Германии ураган остановил поезда и забросал автобаны деревьями

Циклон "Эберхард" движется по Германии от бельгийской границы на восток, порывы ветра достигают 100-120 километров в час.
Обновлено в 13:06
Политика

Президент Алжира прилетел из швейцарской клиники для участия в выборах

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика прибыл 10 марта на родину из клиники в Швейцарии, чтобы принять участие в выборах главы государства, намеченных на 18 апреля.
Обновлено в 13:19
Общество

Синоптики прогнозируют тепло в Москве на следующей неделе

По прогнозам синоптиков, весеннее тепло придёт в столицу на следующей неделе.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Жителю Перми выставили счет за коммуналку на два миллиона рублей

В жировке за февраль Павел Шишков увидел невообразимую сумму в два миллиона рублей.
Обновлено 08 марта в 12:15
Политика

Лидер Кубы обвинил США в саботаже венесуэльской ГЭС

Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы заявила, что причиной стала диверсия на ГЭС "Эль-Гури".
Обновлено в 12:17
Происшествия

В нападении на посольство КНДР подозревают американские спецслужбы

Полиция и Национальный центр разведки Испании, совместно расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде феврале этого года, до сих пор не установили личности нападавших.
Обновлено в 08:39
Общество

Названы самые богатые актеры России

Обновлено в 05:39
Политика

Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже дипломата США

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента с миной, который американский дипломат пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" из аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Москве погибла поэтесса Лола Льдова

Обновлено в 06:35
Хоккей

Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ

После победы астанинского "Барыса" над нижегородским "Торпедо" в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились все пары второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
Обновлено в 09:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лаура Дальмайер
Немецкая биатлонистка
Немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира 2016/2017, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров. С 2013 года член сборной Германии. Лаура Дальмайер - единственная биатлонистка за всю историю, выигравшая 5 золотых медалей на одном чемпионате мира и завоевавшая награды во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тириль Экхофф
Норвежская биатлонистка
Норвежская биатлонистка. Член сборной Норвегии по биатлону. Олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 и 2018 в масс-старте, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное