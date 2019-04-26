Хердур Магнуссон: «Хотим поехать в Краснодар и выиграть»ProstoProSport 00:42

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перед матчем 26-го тура чемпионата России против «Краснодара», который пройдет 28 апреля, отметил, что красно-синие рассчитывают на победу, но просто не будет.

Хердур Магнуссон: «Хотим поехать в Краснодар и выиграть»

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