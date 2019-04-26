Футбол
Хердур Магнуссон: «Хотим поехать в Краснодар и выиграть»ProstoProSport 00:42
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перед матчем 26-го тура чемпионата России против «Краснодара», который пройдет 28 апреля, отметил, что красно-синие рассчитывают на победу, но просто не будет.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
Происшествия
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Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в США приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, которая была арестована по обвинению в работе иностранным агентом.
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Экономика
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Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
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Происшествия
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Авто
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Общество
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Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
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Политика
Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
В администрации США готовят проект соглашения о контроле над ядерными вооружениями, который подразумевает участие в нем России и Китая, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 22:38
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Футбол
Измайлов не перейдет в «Монако»
Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не продолжит свою работу в «Монако», вопреки появившейся ранее информации, сообщает «Чемпионат».
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Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Экономика
Сбербанк спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак
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Обновлено в 06:12
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В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 09:01
Политика
Савченко сравнила тюрьмы в России и на Украине
Савченко отметила, что на Украине и в России в пенитенциарных учреждениях сохранилась советская система.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки
Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
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В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
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Названа средняя стоимость отдыха в Крыму
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Транспорт
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«Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) опубликовал данные, согласно которым в апреле из Москвы по пятницам стало выезжать на 15% машин больше, чем в марте.
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Авто
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Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
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Общество
Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира
В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Авто
Suzuki представил новое поколение грузовика Carry
Вчера состоялся международный автосалон в Индонезии, на котором дебютировал новый легкий грузовик компании Suzuki.
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