Футбол

Хердур Магнуссон: «Хотим поехать в Краснодар и выиграть»ProstoProSport 00:42

Краснодар — ЦСКА
28 апреля
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перед матчем 26-го тура чемпионата России против «Краснодара», который пройдет 28 апреля, отметил, что красно-синие рассчитывают на победу, но просто не будет.
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