Футбол

Хердур Магнуссон: «Хотим поехать в Краснодар и выиграть»ProstoProSport 00:42

ЦСКА — Анжи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 24 апреля
Стадион «ВЭБ Арена»
10′
Евгений Гапон
Яка Бийол
13′
Ильзат Ахметов
36′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
46′
54′
Шахбан Гайдаров
Гаэль Ондуа
Арнор Сигурдссон
55′
67′
Андрес Понсе
Адлан Кацаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
69′
78′
Павел Долгов
Гамид Агаларов
Федор Чалов
Кристиян Бистрович
84′
85′
Игорь Удалый
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перед матчем 26-го тура чемпионата России против «Краснодара», который пройдет 28 апреля, отметил, что красно-синие рассчитывают на победу, но просто не будет.
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Хердур Магнуссон: «Хотим поехать в Краснодар и выиграть»

ProstoProSport00:42

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